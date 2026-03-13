NFON AG: Earnings Call für Investoren am 16.04.2026
NuWays veranstaltet am 16.04.2026 um 10:00 Uhr einen Earnings Call mit Alexander Beck, , Friederike Thyssen, null und Andreas Wesselmann, Chief Executive Officer der NFON AG. Die Teilnahme ist kostenlos.
Die NuWays AG veranstaltet einen Earnings Call mit der NFON AG. Andreas Wesselmann (CEO), Alexander Beck (CFO) und Friederike Thyssen (Vice President Investor Relations & Sustainability) werden einen Überblick über die Geschäftsentwicklung und die Finanzergebnisse des Geschäftsjahres 2025 geben; im Anschluss findet eine Fragerunde statt.
Unternehmen: NFON AG
Datum: 16.04.2026 10:00 Uhr
Speaker: Alexander Beck, , Friederike Thyssen, null und Andreas Wesselmann, Chief Executive Officer
Unternehmen: NFON AG
Datum: 16.04.2026 10:00 Uhr
Speaker: Alexander Beck, , Friederike Thyssen, null und Andreas Wesselmann, Chief Executive Officer
Nach einer Präsentation besteht die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Interessierte Anleger können sich hier kostenlos registrieren: https://www.nuways-ag.com/events/fy-2025-earnings-call-_PIdjbI
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Über NFON AG: NFON ist ein führender europäischer Anbieter für integrierte Businesskommunikation mit Fokus auf KI-gestützten Anwendungen. Das börsennotierte Unternehmen (Börse Frankfurt, Prime Standard) verfügt über neun Niederlassungen und arbeitet mit über 3.000 Partnern zusammen. Täglich unterstützt NFON rund 55.000 Unternehmenskunden in Europa mit intuitiven Kommunikationslösungen, die ihre Geschäftstätigkeit effizienter und flexibler gestalten. Als lizenziertes Telekommunikationsunternehmen ist NFON in 15 europäischen Ländern aktiv. Als langfristiger Partner für den Mittelstand vereint NFON technologische Innovation mit anwenderfreundlichen und effizienten Businesskommunikationslösungen. Mit KI-gestützten Technologien und operativer Exzellenz ermöglicht NFON Unternehmen, das volle Potenzial künstlicher Intelligenz zu nutzen – für optimierte Prozesse, präzisierte Kundeninteraktionen und neue Wachstumschancen. Mit dem Kernprodukt, der smarten Cloud-Kommunikationsplattform, bietet NFON unkomplizierte Sprachanrufe, einfache Videokonferenzen und nahtlose Integration von CRM- und Collaboration-Tools für kleine und mittlere Unternehmen. Sämtliche Cloud-Services von NFON werden in zertifizierten Rechenzentren in Deutschland betrieben, deren Energiebedarf zu 100 % aus erneuerbaren Energien gedeckt wird.
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