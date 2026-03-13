ANALYSE-FLASH
DZ Bank senkt K+S auf 'Verkaufen' - Fairer Wert 14,50 Euro
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die DZ Bank hat K+S nach Jahreszahlen von "Halten" auf "Verkaufen" abgestuft, den fairen Wert je Aktie aber von 12,00 auf 14,50 Euro angehoben. Der Düngerkonzern habe solide und im Rahmen der Erwartungen abgeschnitten, schrieb Axel Herlinghaus am Freitag. Der jüngste Kurssprung der Papiere hänge derweil nicht mit den Resultaten, sondern mit Spekulationen darüber zusammen, dass sich eine länger hinziehende Sperrung der Straße von Hormus im Zuge des Iran-Krieges positiv auf die Gewinne auswirken wird. Die Blockade könnte aber durch Diplomatie oder einen (Trump-typischen) USA-/Iran-Deal zügig enden, womit der Preisschock nur temporär wäre. Gleichzeitig könnte es sein, dass Landwirte - unter Stickstoff- und Phosphat-bedingtem Margendruck in den "Kali-Sparmodus" gehen./rob/la/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.03.2026 / 15:45 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.03.2026 / 15:48 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur K+S Aktie
Die K+S Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,37 % und einem Kurs von 18,16 auf Tradegate (13. März 2026, 18:08 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der K+S Aktie um +22,30 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +30,06 %.
Die Marktkapitalisierung von K+S bezifferte sich zuletzt auf 3,28 Mrd..
K+S zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,2900 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 11,375EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 17,000EUR was eine Bandbreite von -45,15 %/-6,75 % bedeutet.
Analyst: DZ Bank
Kursziel: 14,50 Euro
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Icl mit rund 7% Weltmarktanteil ist israelisch - die exportieren aber natürlich über das Mittelmeer. Dann gibt es auch in Jordanien eine Gewinnung (vielleicht haben die doch auch etwas über den Golf verschifft) Die stark gestiegenen Preise betreffen hauptsächlich Harnstoff und damit auch Stickstoff der in bedeutenden Mengen am Golf produziert wird und dessen Transport über Hormus momentan blockiert ist.
Ich habe Sie jahrelang mit Bewunderung verfolgt und sogar versucht, daß Sie Ihre Aktien behalten hätten. Mir war klar, dass die enormen Short-Positionen zwangsläufig zu einem Kursanstieg führen würden. Es hat lange gedauert, aber nun ist es soweit. Die absurden Kommentare der Shorter über die Einleitungen in die Werra oder eine Umweltgenehmigung kamen mich jahrelang vollidiotisch vor. Jetzt werden Köpfe in London rollen über Verluste, und ausnahmsweise nicht in Deutschland!
K+S Aktie steigt 1,50%: Shortseller ziehen sich zurück - Neue Chance für Anleger?
Quelle: https://www.aktiencheck.de/analysen/Artikel-K_S_Aktie_steigt_1_50_Shortseller_ziehen_sich_zurueck_Neue_Chance_fuer_Anleger-19519611#:~:text=K+S%20Aktie%20steigt%201%2C50%25:%20Shortseller%20ziehen%20sich,Neue%20Chance%20f%C3%BCr%20Anleger?%20(aktiencheck.de)%20%7C%20aktiencheck.de.