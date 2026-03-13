DZ Bank senkt K+S auf 'Verkaufen' - Fairer Wert 14,50 Euro

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur K+S Aktie

Die K+S Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,37 % und einem Kurs von 18,16 auf Tradegate (13. März 2026, 18:08 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der K+S Aktie um +22,30 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +30,06 %.

Die Marktkapitalisierung von K+S bezifferte sich zuletzt auf 3,28 Mrd..

K+S zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,2900 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 11,375EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 17,000EUR was eine Bandbreite von -45,15 %/-6,75 % bedeutet.