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    ANALYSE-FLASH

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    DZ Bank senkt K+S auf 'Verkaufen' - Fairer Wert 14,50 Euro

    ANALYSE-FLASH - DZ Bank senkt K+S auf 'Verkaufen' - Fairer Wert 14,50 Euro
    Foto: K+S Aktiengesellschaft

    FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die DZ Bank hat K+S nach Jahreszahlen von "Halten" auf "Verkaufen" abgestuft, den fairen Wert je Aktie aber von 12,00 auf 14,50 Euro angehoben. Der Düngerkonzern habe solide und im Rahmen der Erwartungen abgeschnitten, schrieb Axel Herlinghaus am Freitag. Der jüngste Kurssprung der Papiere hänge derweil nicht mit den Resultaten, sondern mit Spekulationen darüber zusammen, dass sich eine länger hinziehende Sperrung der Straße von Hormus im Zuge des Iran-Krieges positiv auf die Gewinne auswirken wird. Die Blockade könnte aber durch Diplomatie oder einen (Trump-typischen) USA-/Iran-Deal zügig enden, womit der Preisschock nur temporär wäre. Gleichzeitig könnte es sein, dass Landwirte - unter Stickstoff- und Phosphat-bedingtem Margendruck in den "Kali-Sparmodus" gehen./rob/la/mis

    Veröffentlichung der Original-Studie: 13.03.2026 / 15:45 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.03.2026 / 15:48 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur K+S Aktie

    Die K+S Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,37 % und einem Kurs von 18,16 auf Tradegate (13. März 2026, 18:08 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der K+S Aktie um +22,30 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +30,06 %.

    Die Marktkapitalisierung von K+S bezifferte sich zuletzt auf 3,28 Mrd..

    K+S zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,2900 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 11,375EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 17,000EUR was eine Bandbreite von -45,15 %/-6,75 % bedeutet.


    Rating: Verkaufen
    Analyst: DZ Bank
    Kursziel: 14,50 Euro

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 14,50, was einem Rückgang von -20,15% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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    Community Beiträge zu K+S - KSAG88 - DE000KSAG888

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über K+S. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die starke Kursrallye der K+S‑Aktie, die viele als Shortsqueeze deuten; diskutiert werden Short-Auflösungen versus Insider-/Übernahmegerüchte, sowie Angebotsrisiken durch höhere Kali-/Schwefelpreise (Hormus‑Blockade). Kritiker verweisen auf halbierten FCF, geringere Dividende und hohe Capex (Werra, Bethune), Befürworter auf Buchwert, strategische Bedeutung und mögliche kurzfristige Übergewinne.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber K+S eingestellt.

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    dpa-AFX
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