JEFFERIES stuft Siltronic auf 'Buy'
Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Siltronic von 66 auf 70 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Chipzulieferer sehe sich zwar weiterhin mit einem schwierigen Umfeld konfrontiert, das durch eine schwache Nachfrage nach 200-mm-Wafern, Preisdruck außerhalb der langfristigen Lieferverträge und ein weiteres Jahr mit hohen Investitionen gekennzeichnet sei, schrieb Constantin Hesse am Freitag. Das anhaltende Nachfrage-Wachstum bei 300-mm-Wafern aber stütze seine Einschätzung, dass weitere Verzögerungen bei den Liefermengen unwahrscheinlich seien. Hier sei die Talsohle bereits im zweiten Halbjahr 2025 erreicht worden. Kurzfristig fehlten zwar Kurstreiber, doch bleibe er optimistisch vor einer möglichen Zykluserholung./rob/la/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.03.2026 / 11:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.03.2026 / 11:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.03.2026 / 11:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.03.2026 / 11:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die SILTRONIC AG Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +9,27 % und einem Kurs von 58,35EUR auf Tradegate (13. März 2026, 18:17 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: Constantin Hesse
Analysiertes Unternehmen: Siltronic
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 70
Kursziel alt: 66
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Constantin Hesse
Analysiertes Unternehmen: Siltronic
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 70
Kursziel alt: 66
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte