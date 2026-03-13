JEFFERIES stuft Siltronic auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Siltronic von 66 auf 70 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Chipzulieferer sehe sich zwar weiterhin mit einem schwierigen Umfeld konfrontiert, das durch eine schwache Nachfrage nach 200-mm-Wafern, Preisdruck außerhalb der langfristigen Lieferverträge und ein weiteres Jahr mit hohen Investitionen gekennzeichnet sei, schrieb Constantin Hesse am Freitag. Das anhaltende Nachfrage-Wachstum bei 300-mm-Wafern aber stütze seine Einschätzung, dass weitere Verzögerungen bei den Liefermengen unwahrscheinlich seien. Hier sei die Talsohle bereits im zweiten Halbjahr 2025 erreicht worden. Kurzfristig fehlten zwar Kurstreiber, doch bleibe er optimistisch vor einer möglichen Zykluserholung./rob/la/misVeröffentlichung der Original-Studie: 13.03.2026 / 11:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.03.2026 / 11:46 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die SILTRONIC AG Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +9,27 % und einem Kurs von 58,35EUR auf Tradegate (13. März 2026, 18:17 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Constantin Hesse

Analysiertes Unternehmen: Siltronic

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 70

Kursziel alt: 66

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 70,00 € , was eine Steigerung von +20,90% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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