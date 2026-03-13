JPMORGAN stuft FRAPORT AG auf 'Overweight'
Foto: Siarhei - 356130783
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Fraport nach einer angekündigten Neuausrichtung der Dividendenpolitik auf "Overweight" mit einem Kursziel von 83 Euro belassen. Der Flughafenbetreiber will seine Ausschüttungen künftig am bestehenden Schuldenberg ausrichten. Die sich daraus ergebende, künftige Ausschüttungsquote liege über der aktuellen Markterwartung, schrieb Elodie Rall am Freitag. Insofern wertete die Expertin die Nachricht als weiteren positiven Faktor für die Entwicklung der Aktionärsrenditen./rob/la/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.03.2026 / 15:27 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.03.2026 / 15:27 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.03.2026 / 15:27 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.03.2026 / 15:27 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Fraport Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,03 % und einem Kurs von 70,20EUR auf Tradegate (13. März 2026, 18:11 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Elodie Rall
Analysiertes Unternehmen: FRAPORT AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 83
Kursziel alt: 83
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Elodie Rall
Analysiertes Unternehmen: FRAPORT AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 83
Kursziel alt: 83
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