JPMORGAN stuft FRAPORT AG auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Fraport nach einer angekündigten Neuausrichtung der Dividendenpolitik auf "Overweight" mit einem Kursziel von 83 Euro belassen. Der Flughafenbetreiber will seine Ausschüttungen künftig am bestehenden Schuldenberg ausrichten. Die sich daraus ergebende, künftige Ausschüttungsquote liege über der aktuellen Markterwartung, schrieb Elodie Rall am Freitag. Insofern wertete die Expertin die Nachricht als weiteren positiven Faktor für die Entwicklung der Aktionärsrenditen./rob/la/misVeröffentlichung der Original-Studie: 13.03.2026 / 15:27 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.03.2026 / 15:27 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Fraport Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,03 % und einem Kurs von 70,20EUR auf Tradegate (13. März 2026, 18:11 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Elodie Rall

Analysiertes Unternehmen: FRAPORT AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 83

Kursziel alt: 83

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 83,00 € , was eine Steigerung von +18,32% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Vontobel Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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