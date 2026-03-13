JPMORGAN stuft HANNOVER RUECKVERSICHERUNG AG auf 'Neutral'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Hannover Rück anlässlich der jüngst veröffentlichten Jahreszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 290 Euro belassen. Analyst Kamran M Hossain passte am Freitag sein Bewertungsmodell entsprechend an und erhöhte seine Schätzung für den Jahresgewinn leicht. Der Experte rechnet jetzt mit 2,8 Milliarden Euro, während der Rückversicherer mindestens 2,7 Milliarden Euro anpeilt./rob/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.03.2026 / 16:17 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.03.2026 / 16:17 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.03.2026 / 16:17 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.03.2026 / 16:17 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Hannover Rueck Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,09 % und einem Kurs von 260,6EUR auf Tradegate (13. März 2026, 18:18 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Kamran M Hossain
Analysiertes Unternehmen: HANNOVER RUECKVERSICHERUNG AG
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 290
Kursziel alt: 290
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Kamran M Hossain
Analysiertes Unternehmen: HANNOVER RUECKVERSICHERUNG AG
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 290
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Währung: EUR
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