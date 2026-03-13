Kaum verändert - Iran-Krieg weiter im Fokus

Der Krieg im Nahen Osten steht weiter im Blick des Anleihemarktes. Die Ölpreise blieben auch zum Wochenausklang auf einem hohen Niveau. Die Ausschläge hielten sich jedoch in Grenzen.

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Freitag kaum verändert. Der Terminkontrakt für zehnjährige Staatsanleihen (T-Note-Future) verharrte bei 111,41 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Anleihen stieg auf 4,28 Prozent.

Ungeachtet der Sorgen um die Blockade der Straße von Hormus sehen sich die USA im Iran-Krieg weiter auf dem Weg zum Erfolg. Die US-Attacken seien noch mal auf das bisher höchste Niveau gesteigert worden, sagte US-Verteidigungsminister Pete Hegseth am 13. Tag des Krieges. Die Freigabe von Ölreserven durch die Internationale Energieagentur führte bisher zu keiner nachhaltigen Senkung des Preiniveaus. Die Verunsicherung an den Märkten bleibt hoch.

Gestiegenen Inflationsgefahren dämpfen daher die Aussicht auf Leitzinssenkungen durch die US-Notenbank Fed. An diesem Mittwoch ihre geldpolitischen Entscheidungen veröffentlichen. Es wird hier keine Änderungen des Leitzinses erwartet.

Die am Nachmittag veröffentlichten Konjunkturdaten aus den USA bewegten den Anleihemarkt kaum. So wuchs die US-Wirtschaft im vierten Quartal weniger als erwartet. Die Auftragseingänge für langlebige Güter haben im Januar nur stagniert. Die von Universität von Michigan erhobene Konsumklima trübte sich im März nicht so stark ein wie befürchtet. /jsl/mis



