Western Digital Aktie explodiert. Was steckt dahinter? - 13.03.2026

Am heutigen Handelstag konnte die Western Digital Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +6,09 % im Plus. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Western Digital Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -2,68 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 240,15€, mit einem Plus von +6,09 %. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

Western Digital ist ein führender Anbieter von Speicherlösungen, die Daten sichern, speichern und zugänglich machen. Das Unternehmen bietet Festplatten, SSDs und Speicherlösungen für Privatkunden, Unternehmen und Rechenzentren an. Es ist einer der größten Hersteller weltweit, mit Konkurrenten wie Seagate, Samsung und Toshiba. Western Digital überzeugt durch innovative Technologien und ein breites Produktportfolio.

In den letzten drei Monaten verzeichnete die Western Digital Aktie eine positive Entwicklung, was sich im heutigen Kursschub manifestiert.

Allein seit letzter Woche ist die Western Digital Aktie damit um +7,09 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -5,35 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Western Digital auf +53,06 %.

Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,77 % geändert.

Western Digital Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +7,09 % 1 Monat -5,35 % 3 Monate +51,51 % 1 Jahr +476,34 %

Informationen zur Western Digital Aktie

Es gibt 339 Mio. Western Digital Aktien. Damit ist das Unternehmen 81,57 Mrd.EUR € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Micron Technology, Samsung Electronics und Co.

Micron Technology, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +4,41 %. Samsung Electronics notiert im Plus, mit +1,31 %.

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Ob die Western Digital Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Western Digital Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.