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    ANALYSE-FLASH

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    Jefferies hebt Ziel für Siltronic auf 70 Euro - 'Buy'

    ANALYSE-FLASH - Jefferies hebt Ziel für Siltronic auf 70 Euro - 'Buy'
    Foto: Adobe Stock

    NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Siltronic von 66 auf 70 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Chipzulieferer sehe sich zwar weiterhin mit einem schwierigen Umfeld konfrontiert, das durch eine schwache Nachfrage nach 200-mm-Wafern, Preisdruck außerhalb der langfristigen Lieferverträge und ein weiteres Jahr mit hohen Investitionen gekennzeichnet sei, schrieb Constantin Hesse am Freitag. Das anhaltende Nachfrage-Wachstum bei 300-mm-Wafern aber stütze seine Einschätzung, dass weitere Verzögerungen bei den Liefermengen unwahrscheinlich seien. Hier sei die Talsohle bereits im zweiten Halbjahr 2025 erreicht worden. Kurzfristig fehlten zwar Kurstreiber, doch bleibe er optimistisch vor einer möglichen Zykluserholung./rob/la/mis

    Veröffentlichung der Original-Studie: 13.03.2026 / 11:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.03.2026 / 11:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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    SILTRONIC AG

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    ISIN:DE000WAF3001WKN:WAF300

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SILTRONIC AG Aktie

    Die SILTRONIC AG Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +9,08 % und einem Kurs von 58,25 auf Tradegate (13. März 2026, 19:33 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SILTRONIC AG Aktie um +16,96 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +19,27 %.

    Die Marktkapitalisierung von SILTRONIC AG bezifferte sich zuletzt auf 1,74 Mrd..

    SILTRONIC AG zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,3900 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 59,17EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 48,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 70,00EUR was eine Bandbreite von -17,10 %/+20,90 % bedeutet.


    Rating: Buy
    Analyst:
    Kursziel: 70 Euro


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