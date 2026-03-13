ANALYSE-FLASH
Jefferies hebt Ziel für Siltronic auf 70 Euro - 'Buy'
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Siltronic von 66 auf 70 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Chipzulieferer sehe sich zwar weiterhin mit einem schwierigen Umfeld konfrontiert, das durch eine schwache Nachfrage nach 200-mm-Wafern, Preisdruck außerhalb der langfristigen Lieferverträge und ein weiteres Jahr mit hohen Investitionen gekennzeichnet sei, schrieb Constantin Hesse am Freitag. Das anhaltende Nachfrage-Wachstum bei 300-mm-Wafern aber stütze seine Einschätzung, dass weitere Verzögerungen bei den Liefermengen unwahrscheinlich seien. Hier sei die Talsohle bereits im zweiten Halbjahr 2025 erreicht worden. Kurzfristig fehlten zwar Kurstreiber, doch bleibe er optimistisch vor einer möglichen Zykluserholung./rob/la/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.03.2026 / 11:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.03.2026 / 11:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SILTRONIC AG Aktie
Die SILTRONIC AG Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +9,08 % und einem Kurs von 58,25 auf Tradegate (13. März 2026, 19:33 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SILTRONIC AG Aktie um +16,96 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +19,27 %.
Die Marktkapitalisierung von SILTRONIC AG bezifferte sich zuletzt auf 1,74 Mrd..
SILTRONIC AG zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,3900 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 59,17EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 48,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 70,00EUR was eine Bandbreite von -17,10 %/+20,90 % bedeutet.
Analyst:
Kursziel: 70 Euro
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Die Aktien von Siltronic haben am Freitag dank KI-Fantasie zu den stärksten Werten im SDax gehört. Gegen Mittag stiegen die Papiere des Waferherstellers um 3,9 Prozent auf 33,26 Euro, in der Spitze hatten sie sogar um bis zu neun Prozent zugelegt.
Die Papiere starteten damit einen Erholungsversuch, nachdem sie am Vortag auf ein Tief seit 2016 gefallen waren. Seit Jahresbeginn steht immer noch ein Minus von fast 30 Prozent zu Buche. Auch charttechnisch hat sich die Lage durch die jüngsten Kursgewinne noch nicht aufgehellt.
Abed Jarad vom Analysehaus MWB Research behielt seine Kaufempfehlung für Siltronic vor dem Wochenende bei. Der südkoreanische Chipkonzern SK Hynix habe die Massenproduktion neuer Breitbandspeicherchips für KI-Anwendungen für Kunden wie Nvidia angekündigt, was auch für die Erholungsstory von Siltronic entscheidend sei. Zwar lasteten kurzfristig noch recht hohe Lagerbestände von Speicherchips innerhalb der Wertschöpfungskette auf Siltronic, doch sollte der Wechsel zu einer KI-bezogenen Nachfrage das langfristige Wachstum antreiben.
https://www.wallstreet-online.de/nachricht/19919704-aktie-fokus-siltronic-erholungsversuch-ki-rueckenwind