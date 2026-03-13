Jefferies hebt Ziel für Siltronic auf 70 Euro - 'Buy'

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SILTRONIC AG Aktie

Die SILTRONIC AG Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +9,08 % und einem Kurs von 58,25 auf Tradegate (13. März 2026, 19:33 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SILTRONIC AG Aktie um +16,96 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +19,27 %.

Die Marktkapitalisierung von SILTRONIC AG bezifferte sich zuletzt auf 1,74 Mrd..

SILTRONIC AG zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,3900 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 59,17EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 48,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 70,00EUR was eine Bandbreite von -17,10 %/+20,90 % bedeutet.