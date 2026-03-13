Börsen Update
Börsen Update USA - 13.03. - US Tech 100 schwach -0,54 %
Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.
Der Dow Jones steht aktuell (19:59:54) bei 46.682,49 PKT und fällt um -0,15 %.
Top-Werte: Boeing +3,15 %, Unitedhealth Group +2,41 %, Verizon Communications +2,39 %, Cisco Systems +2,18 %, 3M +2,16 %
Flop-Werte: Salesforce -1,34 %, Apple -1,28 %, Microsoft -1,01 %, Caterpillar -0,82 %, NVIDIA -0,44 %
Der US Tech 100 steht aktuell (19:59:54) bei 24.422,93 PKT und fällt um -0,54 %.
Top-Werte: Western Digital +7,32 %, Micron Technology +5,79 %, Seagate Technology Holdings +4,82 %, Diamondback Energy +3,88 %, Lam Research +2,96 %
Flop-Werte: Meta Platforms (A) -3,33 %, Broadcom -2,63 %, Thomson Reuters -2,20 %, Shopify -1,99 %, Dexcom -1,44 %
Der S&P 500 steht bei 6.651,67 PKT und verliert bisher -0,47 %.
Top-Werte: SanDisk Corporation +8,05 %, Western Digital +7,32 %, FICO (Fair Isaac Corporation) +5,99 %, Micron Technology +5,79 %, Ares Management Registered (A) +5,51 %
Flop-Werte: The Mosaic -7,53 %, Ulta Beauty -5,25 %, CF Industries Holdings -4,92 %, Live Nation Entertainment -4,56 %, Freeport-McMoRan -4,54 %
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