Siemens Energy - Aktie auf Talfahrt - 13.03.2026

Die negative Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von -4,97 % verliert die Siemens Energy Aktie an diesem Handelstag deutlich. Damit wird die negative Tendenz der letzten Tage bestätigt. Die Talfahrt der Siemens Energy Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -2,92 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 143,85€, mit einem Minus von -4,97 %. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

Siemens Energy ist ein global führendes Unternehmen im Energiesektor, spezialisiert auf nachhaltige Energieinfrastrukturen. Es bietet Gasturbinen, Dampfturbinen, Generatoren und Windkraftlösungen an. Mit starker Marktpräsenz konkurriert es mit General Electric und Mitsubishi Power. Siemens Energy punktet durch technologische Innovation und Engagement für die Energiewende.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Siemens Energy-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +27,40 % zu Buche.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Siemens Energy Aktie damit um -2,36 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -6,43 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Siemens Energy eine positive Entwicklung von +26,44 % erlebt.

Der E-Stoxx 50 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,35 % geändert.

Siemens Energy Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -2,36 % 1 Monat -6,43 % 3 Monate +27,40 % 1 Jahr +166,61 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Siemens Energy Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Kursentwicklung und Bewertung von Siemens Energy. Fokus: Kursabsturz, Preisunterschied zu GE Vernova (erklärt durch Aktienanzahl/Unternehmenswert), 2-Mrd.-EUR-Rückkaufprogramm (bis 70 Mio. Aktien) und STOXX Europe 50-Aufstieg. BoA-Ziel 220 EUR. Langfristig bleiben die Megatrends Netzausbau, Wasserstoff und KI-Infrastruktur zentrale bullische Treiber, trotz kurzfristiger Volatilität.

Informationen zur Siemens Energy Aktie

Es gibt 799 Mio. Siemens Energy Aktien. Damit ist das Unternehmen 115,26 Mrd.EUR € wert.

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Ob die Siemens Energy Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Siemens Energy Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.