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    Marktgeflüster

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    Iran-Krieg: Trump Super-GAU - Zeit des Erwachens für Wall Street!

    Denn die Wall Street wollte Trump glauben, dass der Iran-Krieg bald siegreich beendet werden könne - nun ist klar, dass nur Bodentruppen langfristig das Regime kippen könnten

    Der Iran-Krieg wird zum Super-GAU für Donald Trump - für die Wall Street kommt die Zeit des Erwachens! Denn die Wall Street wollte Trump glauben, dass der Iran-Krieg bald siegreich beendet werden könne - nun ist klar, dass nur Bodentruppen langfristig das Regime kippen könnten. Erste Anzeichen dafür ist die Nachricht von der Entsendung von US-Marines - das gilt als Voraussetzung für die spätere Entsendung von Bodentruppen. Diese Nachricht killte den anfänglichen Optimismus der US-Aktienmärkte - denn damit ist klar, dass man an den Fakten nicht mehr vorbeikommt: der Krieg wird länger dauern, die von der Trump-Regierung gestreuten optimistischen Narrative funktionieren nicht! Längerer Krieg heißt länger hohe Energiepreise, heißt höhere Inflation, heißt keine sinkenden Zinsen..

    Hinweise aus Video:

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    2. „Märkte ähneln zunehmend der Situation der Finanzkrise 2008“ – sagt Top-Stratege der Wall Street

     

    Das Video "Iran-Krieg: Trump Super-GAU - Zeit des Erwachens für Wall Street!" sehen Sie hier..




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    Markus Fugmann
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    Markus Fugmann ist Chefanalyst der actior AG und Redakteur bei www.finanzmarktwelt.de. Die actior AG bietet Selbsthändlern die Möglichkeit, an allen gängigen Märkten der Welt im Bereich CFDs, Futures, Aktien und Devisen zu Top-Konditionen zu handeln. Darüber hinaus erhalten Kunden kostenlose Informationsabende, Seminare, One-to-One Coaching, allgemeine Einführungen in die Handelsplattformen und Märkte.
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    Verfasst von Markus Fugmann
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