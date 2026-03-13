Iran-Krieg: Trump Super-GAU - Zeit des Erwachens für Wall Street!

Der Iran-Krieg wird zum Super-GAU für Donald Trump - für die Wall Street kommt die Zeit des Erwachens! Denn die Wall Street wollte Trump glauben, dass der Iran-Krieg bald siegreich beendet werden könne - nun ist klar, dass nur Bodentruppen langfristig das Regime kippen könnten. Erste Anzeichen dafür ist die Nachricht von der Entsendung von US-Marines - das gilt als Voraussetzung für die spätere Entsendung von Bodentruppen. Diese Nachricht killte den anfänglichen Optimismus der US-Aktienmärkte - denn damit ist klar, dass man an den Fakten nicht mehr vorbeikommt: der Krieg wird länger dauern, die von der Trump-Regierung gestreuten optimistischen Narrative funktionieren nicht! Längerer Krieg heißt länger hohe Energiepreise, heißt höhere Inflation, heißt keine sinkenden Zinsen..

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2. „Märkte ähneln zunehmend der Situation der Finanzkrise 2008“ – sagt Top-Stratege der Wall Street

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