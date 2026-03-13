Salzgitter Aktie gerät unter starken Druck. Jetzt kaufen? 13.03.2026

Die Salzgitter Aktie notiert aktuell bei 40,20€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -9,23 % nachgegeben, was einem Verlust von -4,09 € entspricht. Die Talfahrt der Salzgitter Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -5,73 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 40,20€, mit einem Minus von -9,23 %. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

Salzgitter AG ist ein führender europäischer Stahlkonzern mit Fokus auf Flachstahl, Grobblech und Röhren. Als einer der größten Stahlproduzenten Europas bedient es die Automobil- und Bauindustrie. Hauptkonkurrenten sind ArcelorMittal und Thyssenkrupp. Salzgitter punktet mit Innovationskraft und nachhaltigen Produktionsmethoden.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Salzgitter in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +8,85 % bestehen.

Allein seit letzter Woche ist die Salzgitter Aktie damit um -18,66 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -23,81 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +9,33 % gewonnen.

Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -1,44 % geändert.

Salzgitter Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -18,66 % 1 Monat -23,81 % 3 Monate +8,85 % 1 Jahr +86,80 %

Informationen zur Salzgitter Aktie

Es gibt 60 Mio. Salzgitter Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,43 Mrd.EUR € wert.

Europas Börsen im Rückwärtsgang, die Wall Street nur leicht unter Druck: Vor allem deutsche Nebenwerte geraten ins Straucheln, während Tech-Titel sich erstaunlich robust halten.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Nucor, ThyssenKrupp und Co.

Nucor, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,32 %. ThyssenKrupp notiert im Minus, mit -6,71 %. voestalpine notiert im Minus, mit -3,21 %. ArcelorMittal verliert -4,64 %

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Ob die Salzgitter Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Salzgitter Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.