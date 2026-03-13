Aktien New York Schluss
Verluste - Iran-Krieg sorgt für schwache Woche
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen sind am Ende einer schwachen Woche noch etwas tiefer in die Verlustzone gerutscht. Am Freitag drückten die Intensivierung des Iran-Kriegs und der damit einhergehende Anstieg der Ölpreise auf die Stimmung, nachdem im frühen Handel noch enttäuschende Konjunkturdaten die Hoffnungen der Anleger auf zumindest eine Leitzinssenkung der Notenbank in diesem Jahr wiedererweckt hatten. Die US-Wirtschaft war im Schlussquartal 2025 schwächer gewachsen als erwartet.
Der Dow Jones Industrial gab um 0,26 Prozent auf 46.558,47 Punkte nach und fiel damit auf das Niveau von Ende November. Die fortdauernde, weitgehende Sperre der Straße von Hormus, einem Nadelöhr des globalen Öl- und Gashandels, und der damit verbundenen Inflationssorgen belasteten weiter.
Auf Wochensicht ergibt sich damit für den Dow ein Minus von zwei Prozent. "Die Anleger beginnen sich Sorgen zu machen, dass sich die Lage im Nahen Osten so lange hinziehen könnte, dass sie Auswirkungen auf die Wirtschaft hat", sagte Marktstratege Matt Maley vom Vermögensverwalter Miller Tabak.
Der marktbreite S&P 500 verlor am Freitag 0,61 Prozent auf 6.632,19 Zähler und näherte sich damit weiter der viel beachteten 200-Tage-Durchschnittslinie. Sie gilt als Maß für den langfristigen Trend. Der technologielastige Nasdaq 100 büßte 0,62 Prozent auf 24.380,73 Punkte ein./la/mis
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Dow Jones - CG3AA2 - US2605661048
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Dow Jones. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
-
- hallo,
- ich weiss nicht ob dies der richtige Faden / Thread ist um diesen Beitrag hineinzustellen:
- ich versuche es - sonst bitte verschieben oder Löschen.
-
- Ich denke, wenn diese Annahme zutrifft, werden auch die Grundstoffe in Mitleidenschaft gezogen und verlieren an Potenzial. Bitte selbst entscheiden, Danke.
-
- Das gleiche Signal, das bereits 2000, 2008 und 2011 vorausging, wurde erneut ausgelöst.
-
-
- Bild: https://goldseiten-forum.com/wcf/images/unfurlUrl/7a/7aef4501aef4c77e95ed900b5e3278c141c97c20.jpghttps://gainspainscapital.com/2026/02/25/the-same-signal-that-preceded-2000-2008-and-2011-just-triggered-again/The spread between tech stocks and the rest of the market has reached historic levels. For weeks now, the MAG-7/ Big Tech have been correcting while the…
- gainspainscapital.com
-
-
- Die Differenz zwischen Technologieaktien und dem Rest des Marktes hat ein historisches Niveau erreicht.
- Seit Wochen korrigieren die MAG-7/Big Tech-Aktien, während der breitere Marktindex (S&P 500) aufgrund der starken Performance defensiver Sektoren (Industrie, Basiskonsumgüter, Energie) einen Aufschwung erlebt.
- In diesem Zusammenhang ist die wichtigste Frage zum Markt…
- Steht der Mag-7-Index kurz vor einem starken Anstieg und der Rückkehr in den Bullenmarkt… oder wird der Gesamtmarkt auf den Mag-7-Index zurückfallen?
-
- https://gainspainscapital.com/wp-content/uploads/2026/02/GPC22526.png
-
- Ich gehe nun davon aus, dass der Rest des Marktes den Abwärtstrend nachholen wird. Letztendlich glaube ich, dass der S&P 500 um etwa 10 % fallen und damit auf rund 6.200 Punkte sinken wird.
-
- Warum?
- In den letzten zwei Wochen hat sich die Marktstruktur grundlegend verändert. Insbesondere hat der Spread zwischen der NYSE (alte Wirtschaft) und der neuen Wirtschaft (NASDAQ) die 11%-Marke überschritten (das heißt, die NYSE liegt seit dem Höchststand der NASDAQ um 11% höher als die NASDAQ).
- Historisch gesehen hat eine derartige Kursdifferenz zwischen NYSE und NASDAQ in Zeiten extrem hoher Marktstimmung (dazu später mehr) stets zu einem deutlichen Kursanstieg geführt . Dies war beispielsweise in den Jahren 2000, 2008 und 2011 der Fall.
- Die Spanne beträgt übrigens aktuell über 13%.
-
- https://gainspainscapital.com/wp-content/uploads/2026/02/nyse_nasdaq_spread_bottom-scaled.png
-
- Ich möchte betonen, dass die Stimmungslage ein entscheidender Faktor in dieser Analyse ist. Es gab zwar schon Fälle, in denen die NYSE die NASDAQ um 11 % oder mehr übertroffen hat, aber diese fanden unter völlig anderen Marktbedingungen statt.
- Die Anleger sind heute extrem optimistisch. US-ETFs verzeichneten im Januar Rekordzuflüsse von 156 Milliarden Dollar.
- Darüber hinaus befinden sich die Margin-Verschuldung (Schulden, die Anleger aufnehmen, um in Aktien zu investieren) seit sieben Monaten in Folge auf Rekordhochs! Zum Zeitpunkt des Verfassens dieses Textes beträgt sie 1,2 Billionen Dollar.
- Einfach ausgedrückt: Investoren setzen voll auf Aktien. Jeder Kursrückgang wird aggressiv zum Kauf genutzt, und Investoren haben über 1,2 Billionen Dollar geliehen, um in den Aktienmarkt zu investieren.
- Die Stimmung an den Märkten ist derzeit extrem optimistisch bzw. blasenartig. Erst vor wenigen Wochen erreichte die Zustimmung der Anleger in einer Umfrage der American Association of Individual Investors (AAII) mit 49,5 % den höchsten Wert seit einem Jahr. Auch in den zwei darauffolgenden Wochen lag dieser Wert weiterhin über 40 %.
-
- https://gainspainscapital.com/wp-content/uploads/2026/02/AAII-scaled.jpg
-
- Diese Art von Stimmungslage findet man eher an der Spitze als am Ende.
- In diesem Kontext ist die Differenz zwischen NASDAQ und NYSE extrem bärisch. Historisch gesehen kennzeichnete eine solche Differenz in einem Umfeld überhitzter Stimmung signifikante Höchststände, die dazu führten, dass der NYSE/S&P 500 um 10 % fiel, um den Kursrückgang auszugleichen.
- Das bedeutet einen Rückgang des S&P 500 auf etwa 6.200 Punkte.
-
- https://gainspainscapital.com/wp-content/uploads/2026/02/GPC225263.png
-
- Zur Vorbereitung auf einen Markteinbruch verlasse ich mich auf einen eigens entwickelten Indikator, der in den letzten 50 Jahren vor jedem größeren Crash ausgelöst hat. Dieses Signal hat unter anderem den Börsencrash von 1987, die Dotcom-Blase und die Finanzkrise von 2008/09 frühzeitig erkannt.
- In unserem Artikel „Wie man einen Crash vorhersagt“ erläutern wir diesen Auslöser, seine Funktionsweise und was er über die heutige Marktlage aussagt.
-
- Weiterhin gutes Gelingen, Gruss RS
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Hallo zusammen, Jahre lang habe ich durch die Beiträge im Forum profitiert.
Aber bedanken war und ist angebracht.
Neulinge und Leser sollten sich anmelden .
Damit sie mindestens den Daumen hoch
mitteilen und sich dadurch bedanken .
Das ist schon ein Anfang und Anerkennung .
Ich werde es auf jeden Fall anwenden für die Beiträge hier im Forum.
Der nächste Schritt ist vielleicht der Gedanken austauch. Der Austausch von Informationen ist der Anfang einer guten Idee , Investment
oder Gemeinschaft .
Ich habe darüber als nur Forum Leser nachgedacht.
Das sind nun wirklich zwei recht unterschiedliche Firmen
Brenntag ist als Wiederverkäufer von Rohstoffen aktiv. Ursprünglich aus dem Kohleverkauf, hat man nun eine breites Angebot. Wenn Du die am Markt befindliche Aktienmenge ansiehst, würde ich einen breiteren Aktionärsstamm erwarten. Auch war Benntag eine Zeit lang recht beliebt bei den Analysten.