Goldpreis bricht ein jetzt 5.014,12 USD

-1,29 %

USD

Gold Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -2,04 % 1 Monat +3,16 % 3 Monate +17,51 % 1 Jahr +73,89 %

Mit einem Minus vonnotiert Gold bei 5.014,12. Bären dominieren den Markt und setzen das Edelmetall stark unter Druck.

Angenommen, Sie hätten vor 5 Jahren 1.000USD in Gold gesteckt. Damals lag der Kurs bei 1.701,16USD. Heute steht er bei 5.014,12USD. Das Investment wäre auf 2.947,47USD gewachsen – eine Steigerung von +194,75 %.

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Gold

wallstreet-online-Forum: Gemischte Anleger-Stimmung zu Gold. Technische Signale deuten teils auf Abwärts- bzw. Seitwärtsbewegung (Kurs unter der 9‑Tagelinie, Downtrend, Pullbacks; 4600 USD Ziel) während einige Beiträge Aufwärtsdynamik durch Hormus-Sperrung als sicherer Hafen sehen (Q1 2026 ca. 4900 USD). 14‑Tage-Trend bleibt uneinheitlich; klare Richtung fehlt.