Ulta Beauty Aktie bricht massiv ein - 13.03.2026

Mit einer Performance von -6,90 % musste die Ulta Beauty Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Der Kursrückgang der Ulta Beauty Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -11,95 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -6,90 % im Minus. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

Ulta Beauty ist ein führender US-Schönheitseinzelhändler mit einem breiten Produktangebot und Salon-Dienstleistungen. Hauptkonkurrenten sind Sephora und Amazon. Einzigartig ist die Kombination aus Einzelhandel und Salon sowie ein starkes Treueprogramm.

Mit dem heutigen Kursrückgang setzt sich der Abwärtstrend der letzten Monate fort. Aktionäre von Ulta Beauty mussten in den letzten drei Monaten Verluste von -8,78 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Ulta Beauty Aktie damit um -17,17 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -17,96 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Ulta Beauty um -9,49 % verloren.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,93 % geändert.

Ulta Beauty Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -17,17 % 1 Monat -17,96 % 3 Monate -8,78 % 1 Jahr +64,25 %

Informationen zur Ulta Beauty Aktie

Es gibt 44 Mio. Ulta Beauty Aktien. Damit ist das Unternehmen 20,94 Mrd.EUR € wert.

Die US-Börsen sind am Ende einer schwachen Woche noch etwas tiefer in die Verlustzone gerutscht. Am Freitag drückten die Intensivierung des Iran-Kriegs und der damit einhergehende Anstieg der Ölpreise auf die Stimmung, nachdem im frühen Handel noch …

Top- und Flop-Aktien am 13.03.2026 im S&P 500.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Target, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,69 %. Estee Lauder Companies Registered (A) notiert im Plus, mit +3,54 %. LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton notiert im Minus, mit -3,18 %. Walmart legt um +1,32 % zu L'Oreal notiert im Minus, mit -1,89 %.

Ulta Beauty Aktie jetzt kaufen?

Ob die Ulta Beauty Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Ulta Beauty Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.