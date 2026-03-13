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    ROUNDUP 2/Türkei

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    Erneut iranisches Geschoss von Nato abgefangen

    Für Sie zusammengefasst
    • Nato-Abwehr fing erneut iranische Rakete ab in
    • Nato bestätigt Abfang Iran dementiert Beschuss
    • Erneuter Abfang Türkei Patriot Einsatz geplant
    ROUNDUP 2/Türkei - Erneut iranisches Geschoss von Nato abgefangen
    Foto: Emphyrio - pixabay

    (Neu/Ende 2. Absatz: Dementi Iran eingebaut)

    ANKARA (dpa-AFX) - Erneut ist ein aus dem Iran abgefeuertes ballistisches Geschoss im Luftraum der Türkei von einem Nato-Abwehrsystem abgefangen worden. Alle notwendigen Maßnahmen würden entschlossen und ohne zu zögern gegen jede Bedrohung des Staatsgebiets und des Luftraums des Landes ergriffen, teilte das türkische Verteidigungsministerium auf X mit.

    Die Nato bestätigte das Abfangen einer iranischen ballistischen Rakete, die auf die Türkei zusteuerte. Man bleibe wachsam und stehe fest zur Verteidigung aller Bündnispartner, schrieb eine Sprecherin auf X. Der iranische Führung dementierte den Beschuss. Vom Iran aus sei keinerlei Munition in Richtung der Türkei abgefeuert worden, teilte die Botschaft des Landes in Ankara mit.

    Der Vorfall ist der dritte dieser Art in der Türkei seit der vergangenen Woche. Wo genau die Rakete abgefangen wurde, sagte das Ministerium nicht. Zuletzt war eine ballistische Rakete am Montag im türkischen Luftraum zerstört worden. Einige Trümmer der Munition seien auf freies Gelände in Gaziantep im Süden des Landes gefallen, hieß es. Am Mittwoch in der vergangenen Woche wurde zudem eine Rakete im Grenzgebiet zum Iran vom Nato-Abwehrsystem abgefangen. Nach türkischen Angaben kamen die Raketen aus dem Iran.

    Medien berichten von Alarm

    Türkischen Medienberichten zufolge waren am Morgen Sirenen nahe dem Nato-Luftwaffenstützpunkt im Südosten des Landes in Incirlik in der türkischen Provinz Adana zu hören. Das Verteidigungsministerium bestätigte das zunächst nicht. Nach US-Angaben sind dort rund 1.500 Militärangehörige stationiert. Der Stützpunkt gilt als wichtiges Militär-Drehkreuz in der Region. Der Iran greift seit Kriegsbeginn wiederholt Militärstützpunkte in der Region an - etwa in den Golfstaaten.

    Die Türkei verhält sich eigentlich im Krieg zwischen Israel, den USA und dem Iran neutral und hat sich lange um eine diplomatische Lösung des Konflikts bemüht.

    Das Land verstärkte zuletzt die Luftabwehr. Im Rahmen der Maßnahmen der Nato werde ein Patriot-Raketenabwehrsystem in der osttürkischen Provinz Malatya für den Einsatz vorbereitet, teilte das Verteidigungsministerium am Dienstag in Ankara mit. Damit werde die Verteidigung des Luftraums verstärkt./mee/DP/mis




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