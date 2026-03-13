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    Redwood AI gibt Namensänderung seiner Plattform und Ernennung von Dr. Mark Dybul zum Public Safety & Defense Advisor bekannt

    Redwood AI gibt Namensänderung seiner Plattform und Ernennung von Dr. Mark Dybul zum Public Safety & Defense Advisor bekannt
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    Vancouver, Kanada – 13. März 2026 / IRW-Press / Redwood AI Corp. (CSE: AIRX) (FWB: Y0N, WKN: A422EZ) („Redwood“ oder das „Unternehmen“) freut sich, eine Namensänderung seiner proprietären KI-gestützten Plattform für die chemische Synthese bekannt zu geben. Die vormals unter dem Namen „SythesAltzer“ geführte Plattform wurde in „Reactosphere (die „Software“ oder „Plattform“) umbenannt. Der neue Name wurde gewählt, um der Entwicklung der Plattform über die Generierung von Synthesewegen hinaus zu einem fortschrittlicheren Intelligenzsystem Rechnung zu tragen, das Anwendungen in verschiedenen Branchen unterstützen soll.

     

    Die Plattform wurde ursprünglich entwickelt, um künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen auf komplexe chemische Synthese- und Reaktionsmodellierungen anzuwenden, hat sich dann aber zu einer umfassenderen Architektur weiterentwickelt, die moderne Chemieanwendungen in verschiedenen Branchen wie Biowissenschaften, Gesundheitswesen, öffentliche Sicherheit, Biosicherheit und Technologien der strategischen Verteidigung unterstützt. Die Plattform verbindet chemische Intelligenz mit datengestützter Modellierung und skalierbaren Berechnungstools und soll Unternehmen bei der Bewältigung komplexer wissenschaftlicher und betrieblicher Herausforderungen dienlich sein.

     

    Redwood arbeitet aktuell daran, die strategischen Anwendungsbereiche für seine Plattform unter anderem auf die öffentliche Sicherheit, Biosicherheit und Verteidigungstechnologien auszudehnen und freut sich in diesem Zusammenhang, die Ernennung von Dr. Mark R. Dybul zum Public Safety & Defense Advisor des Unternehmens bekannt zu geben.

     

    Dr. Dybul ist Arzt, Wissenschaftler und international anerkannter Experte im Bereich der öffentlichen Gesundheit mit mehr als zwei Jahrzehnten Erfahrung auf dem Gebiet der Erforschung von Infektionskrankheiten, der Erarbeitung von internationalen Gesundheitsrichtlinien und der Umsetzung großangelegter Gesundheitsprogramme. Unter der Präsidentschaft von George W. Bush war er als United States Global AIDS Coordinator tätig und verantwortete die Implementierung des sogenannten „President‘s Emergency Plan for AIDS Relief“ (PEPFAR), der zu den größten internationalen Gesundheitsinitiativen der Geschichte zählt.[1]

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