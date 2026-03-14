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    Marine-Eskorte in Straße von Hormus beginnt 'bald'

    Für Sie zusammengefasst
    • US-Schiffe sichern bald Tanker durch Hormus ab
    • Revolutionsgarden blockieren Straße von Hormus
    • Pentagon schickt Schiffe und Marines in Nahost
    Trump - Marine-Eskorte in Straße von Hormus beginnt 'bald'
    Foto: Jan Woitas - dpa

    WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Kriegsschiffe sollen nach Aussagen von US-Präsident Donald Trump in Kürze Tanker durch die Straße von Hormus begleiten. Die Eskorte der US-Marine werde "bald" beginnen, sagte Trump zu Journalisten. Die iranischen Revolutionsgarden blockieren im Zuge des Krieges mit den USA und Israel die für den weltweiten Öltransport wichtige Meerenge. Der Schiffsverkehr ist nahezu zum Erliegen gekommen. Das Pentagon schickt laut Medienberichten jetzt weitere Kriegsschiffe und Marine-Infanteristen in den Nahen Osten./ln/DP/zb


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