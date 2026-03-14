Trump
Marine-Eskorte in Straße von Hormus beginnt 'bald'
Für Sie zusammengefasst
- US-Schiffe sichern bald Tanker durch Hormus ab
- Revolutionsgarden blockieren Straße von Hormus
- Pentagon schickt Schiffe und Marines in Nahost
Foto: Jan Woitas - dpa
WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Kriegsschiffe sollen nach Aussagen von US-Präsident Donald Trump in Kürze Tanker durch die Straße von Hormus begleiten. Die Eskorte der US-Marine werde "bald" beginnen, sagte Trump zu Journalisten. Die iranischen Revolutionsgarden blockieren im Zuge des Krieges mit den USA und Israel die für den weltweiten Öltransport wichtige Meerenge. Der Schiffsverkehr ist nahezu zum Erliegen gekommen. Das Pentagon schickt laut Medienberichten jetzt weitere Kriegsschiffe und Marine-Infanteristen in den Nahen Osten./ln/DP/zb
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Semmelrolle schrieb 12.03.26, 12:26
Amerika hat bis jetzt 2x einen Waffenstillstand gefordert, die Iraner haben abgelehnt. Jeder der nach den ÖRR seine Meinung schließt hat die Welt grundlegend nicht verstanden. Etliche unabhängige Medienberichten zufolge die sich REIN auf Fakten beziehen zeigen uns eigentlich in was für eine Propaganda wir leben.mitdiskutieren »
Der Iran hat aktuell die Oberhand und das wissen die auch. Trump kann kein Taco machen denn damit wird der Kanal auch nicht frei. Sämtliche Sateliten Einheiten wurden zerstört so wie auch US Basen. Man merkt dem Trump die Nervösität an, er lässt die Wirtschaft kollabieren und kommt nicht aus der Falle raus, außer wenn er den Bedingungen der Iraner nach gibt.
Der Iran hat aktuell die Oberhand und das wissen die auch. Trump kann kein Taco machen denn damit wird der Kanal auch nicht frei. Sämtliche Sateliten Einheiten wurden zerstört so wie auch US Basen. Man merkt dem Trump die Nervösität an, er lässt die Wirtschaft kollabieren und kommt nicht aus der Falle raus, außer wenn er den Bedingungen der Iraner nach gibt.
Semmelrolle schrieb 10.03.26, 08:48
Massive Short Positionen in Höhe von 10 mio. wurden gestern kurz bevor die G7 bekannt gibt vielleicht die Öl Reservem frei zugeben gesetzt. Dann sagt Trump, dass der Krieg in kürze vorbei sei. Gestern in der Pressekonferenz sagt er ist sich nicht sicher wie lange das gehen soll.mitdiskutieren »
Eines ist klar, er gewinnt Zeit und hat Angst, die Öl Felder sind beschädigt, der Kanal ist zu und viele Öl Lieferanten haben die Anlagen runter gefahren. Und die Leute fressen ihm die Weisheit aus der Hand????
Das ist doch die krasseste Marktmanipulation überhaupt. Meine Fresse das ist doch das gleiche wie im Fußball wenn man betrügt damit der Wettschein aufgeht.
Eines ist klar, er gewinnt Zeit und hat Angst, die Öl Felder sind beschädigt, der Kanal ist zu und viele Öl Lieferanten haben die Anlagen runter gefahren. Und die Leute fressen ihm die Weisheit aus der Hand????
Das ist doch die krasseste Marktmanipulation überhaupt. Meine Fresse das ist doch das gleiche wie im Fußball wenn man betrügt damit der Wettschein aufgeht.
Urbi schrieb 10.03.26, 07:41
Ich denke Preismanipulation war der Sinn der Sache. Vor allem zur Bereicherung von Trumps Buddies und seiner Familie.mitdiskutieren »
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