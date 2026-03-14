Chartgalerie - Top / Flop Aktien Wochenrückblick Kalenderwoche 11/26
Foto: Jerome - stock.adobe.com
Liebe wallstreetONLINE Nutzer,
in wöchentlichen Abschnitten bieten wir Ihnen die 5 Top und Flop Aktien der Kalenderwoche 11/26, übersichtlich in einer Chartgalerie dargestellt, an. Es werden jeweils die Top und Flop Aktien folgender Indizes in einer Galerie gezeigt: DAX, TecDAX, Dow Jones, US Tech 100, E-Stoxx 50, SMI, ATX, Hang Seng.
Die Zusammenstellung steht Ihnen am Samstag, mit den Daten der vergangenen Woche zur Verfügung. Abonnieren Sie jetzt den Autor um stets auf dem Laufenden zu sein.
Viel Spaß beim Gebrauch dieser übersichtlichen, kumulierten Wertpapier Darstellung!
Anzeige
Präsentiert von
DAXTecDAXDow JonesUS Tech 100E-Stoxx 50SMIATXHang Seng
Zalando
Performance KW 11/26: +17,42 %
DAX Top 1
RWE
Performance KW 11/26: +8,70 %
DAX Top 2
Brenntag
Performance KW 11/26: +6,33 %
DAX Top 3
Daimler Truck Holding
Performance KW 11/26: +6,22 %
DAX Top 4
E.ON
Performance KW 11/26: +5,84 %
DAX Top 5
Vonovia
Performance KW 11/26: -8,38 %
DAX Flop 1
Henkel VZ
Performance KW 11/26: -9,07 %
DAX Flop 2
Deutsche Bank
Performance KW 11/26: -10,51 %
DAX Flop 3
Qiagen
Performance KW 11/26: -10,72 %
DAX Flop 4
Heidelberg Materials
Performance KW 11/26: -11,57 %
DAX Flop 5
SILTRONIC AG
Performance KW 11/26: +16,06 %
TecDAX Top 1
SMA Solar Technology
Performance KW 11/26: +13,14 %
TecDAX Top 2
SUESS MicroTec
Performance KW 11/26: +12,17 %
TecDAX Top 3
HENSOLDT
Performance KW 11/26: +7,85 %
TecDAX Top 4
AIXTRON
Performance KW 11/26: +7,05 %
TecDAX Top 5
Carl Zeiss Meditec
Performance KW 11/26: -9,51 %
TecDAX Flop 1
Qiagen
Performance KW 11/26: -10,72 %
TecDAX Flop 2
1&1
Performance KW 11/26: -11,42 %
TecDAX Flop 3
United Internet
Performance KW 11/26: -13,33 %
TecDAX Flop 4
Evotec
Performance KW 11/26: -27,66 %
TecDAX Flop 5
Caterpillar
Performance KW 11/26: +4,32 %
Dow Jones Top 1
Chevron Corporation
Performance KW 11/26: +3,59 %
Dow Jones Top 2
Walmart
Performance KW 11/26: +3,49 %
Dow Jones Top 3
NVIDIA
Performance KW 11/26: +2,59 %
Dow Jones Top 4
American Express
Performance KW 11/26: +2,02 %
Dow Jones Top 5
Nike (B)
Performance KW 11/26: -3,11 %
Dow Jones Flop 1
IBM
Performance KW 11/26: -3,42 %
Dow Jones Flop 2
Goldman Sachs Group
Performance KW 11/26: -3,43 %
Dow Jones Flop 3
The Home Depot
Performance KW 11/26: -4,66 %
Dow Jones Flop 4
Boeing
Performance KW 11/26: -7,44 %
Dow Jones Flop 5
Micron Technology
Performance KW 11/26: +17,44 %
US Tech 100 Top 1
Western Digital
Performance KW 11/26: +14,85 %
US Tech 100 Top 2
Lam Research
Performance KW 11/26: +12,32 %
US Tech 100 Top 3
Seagate Technology Holdings
Performance KW 11/26: +10,91 %
US Tech 100 Top 4
KLA Corporation
Performance KW 11/26: +8,64 %
US Tech 100 Top 5
Baker Hughes Company Registered (A)
Performance KW 11/26: -9,61 %
US Tech 100 Flop 1
Workday (A)
Performance KW 11/26: -10,64 %
US Tech 100 Flop 2
Adobe
Performance KW 11/26: -11,04 %
US Tech 100 Flop 3
Thomson Reuters
Performance KW 11/26: -12,41 %
US Tech 100 Flop 4
Axon Enterprise
Performance KW 11/26: -12,58 %
US Tech 100 Flop 5
ENI
Performance KW 11/26: +11,17 %
E-Stoxx 50 Top 1
Prosus Registered (N)
Performance KW 11/26: +5,98 %
E-Stoxx 50 Top 2
TotalEnergies
Performance KW 11/26: +5,67 %
E-Stoxx 50 Top 3
BASF
Performance KW 11/26: +5,52 %
E-Stoxx 50 Top 4
Enel
Performance KW 11/26: +3,54 %
E-Stoxx 50 Top 5
Infineon Technologies
Performance KW 11/26: -3,91 %
E-Stoxx 50 Flop 1
adidas
Performance KW 11/26: -4,02 %
E-Stoxx 50 Flop 2
Compagnie de Saint-Gobain
Performance KW 11/26: -5,27 %
E-Stoxx 50 Flop 3
Ferrari
Performance KW 11/26: -7,09 %
E-Stoxx 50 Flop 4
Deutsche Bank
Performance KW 11/26: -10,51 %
E-Stoxx 50 Flop 5
Logitech International
Performance KW 11/26: +3,48 %
SMI Top 1
Nestle
Performance KW 11/26: -0,11 %
SMI Top 2
ABB
Performance KW 11/26: -0,12 %
SMI Top 3
Swisscom
Performance KW 11/26: -0,14 %
SMI Top 4
Zurich Insurance Group
Performance KW 11/26: -0,41 %
SMI Top 5
Lonza Group
Performance KW 11/26: -6,73 %
SMI Flop 1
Roche Holding
Performance KW 11/26: -8,41 %
SMI Flop 2
Holcim
Performance KW 11/26: -9,67 %
SMI Flop 3
Sika
Performance KW 11/26: -9,80 %
SMI Flop 4
Amrize
Performance KW 11/26: -10,43 %
SMI Flop 5
AT & S Austria Technologie & Systemtechnik
Performance KW 11/26: +9,88 %
ATX Top 1
OMV
Performance KW 11/26: +6,23 %
ATX Top 2
Verbund Akt.(A)
Performance KW 11/26: +5,14 %
ATX Top 3
Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment
Performance KW 11/26: +3,20 %
ATX Top 4
EVN
Performance KW 11/26: -0,90 %
ATX Top 5
Erste Group Bank
Performance KW 11/26: -6,32 %
ATX Flop 1
Andritz
Performance KW 11/26: -6,67 %
ATX Flop 2
voestalpine
Performance KW 11/26: -7,77 %
ATX Flop 3
DO & CO
Performance KW 11/26: -8,16 %
ATX Flop 4
Wienerberger
Performance KW 11/26: -8,96 %
ATX Flop 5
JD Logistics
Performance KW 11/26: +21,43 %
Hang Seng Top 1
Haidilao International Holding
Performance KW 11/26: +15,79 %
Hang Seng Top 2
Geely Automobile Holdings
Performance KW 11/26: +10,79 %
Hang Seng Top 3
Xinyi Solar Holdings
Performance KW 11/26: +10,35 %
Hang Seng Top 4
China Hongqiao Group
Performance KW 11/26: +7,86 %
Hang Seng Top 5
CSPC Pharmaceutical Group
Performance KW 11/26: -5,54 %
Hang Seng Flop 1
Zijin Mining Group (H)
Performance KW 11/26: -5,63 %
Hang Seng Flop 2
Sun Hung Kai Properties
Performance KW 11/26: -7,69 %
Hang Seng Flop 3
Orient Overseas (International)
Performance KW 11/26: -8,65 %
Hang Seng Flop 4
HSBC Holdings
Performance KW 11/26: -9,34 %
Hang Seng Flop 5
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
20 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte