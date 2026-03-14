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    Domestic Metals schließt geophysikalische IP-Vermessung an der Oberfläche bei Smart Creek ab und meldet eine Änderung der Bedingungen der Warrants im Rahmen der Privatplatzierung von Einheiten

    Domestic Metals schließt geophysikalische IP-Vermessung an der Oberfläche bei Smart Creek ab und meldet eine Änderung der Bedingungen der Warrants im Rahmen der Privatplatzierung von Einheiten
    Foto: Sunshine Seeds - 198506252

    Vancouver BC, 13. März 2026 / IRW-Press / Domestic Metals Corp. (das „Unternehmen“ oder „Domestic Metals“) - (TSXV: DMCU; OTCQB: DMCUF; FWB: 03E0) gibt bekannt, dass TMC Geophysics, die im Rahmen der laufenden Mineralexplorationsarbeiten von Domestic Metals unter Vertrag genommen wurde, eine geophysikalische Messung mittels induzierter Polarisation („IP“) auf dem Kupfer-Gold-Silber-Projekt des Unternehmens in Montana abgeschlossen hat. Die Feldarbeiten fanden zwischen dem 6. Februar und dem 2. März 2026 statt, wobei mit einem Pol-Dipol-Elektroden-Array IP-Daten auf 26 Profilkilometern erfasst wurden (Abbildung 1). Ziel des Explorationsprogramms war es, die Ausmaße der zuvor von Rio Tinto durchgeführten geophysikalischen IP-Vermessung auszudehnen, um im Vorfeld der für das zweite Quartal 2026 geplanten Diamantbohrungen Bohrziele abzugrenzen. Domestic Metals arbeitet die neuen Daten derzeit in ein Modell ein und wird die Ergebnisse dieser Messung in einer zukünftigen Pressemitteilung erörtern.

     

    „Diese neuen geophysikalischen Daten werden uns als weiterer Vektor dabei helfen können, das Zentrum einer porphyrischen Mineralisierung zu lokalisieren, auf die nach Überzeugung unserer Geologen die hochgradigen Metallergebnisse zurückzuführen ist, die wir im Rahmen unserer Arbeiten bei Smart Creek erzielt haben. Angesichts des Erlöses aus unserer letzten Finanzierung sehen wir einer erfolgreichen Bohrkampagne entgegen, die Mitte April aufgenommen werden soll“, so Gord Neal, CEO von Domestic Metals.

     

    Geophysikalische IP-Messungen und die Porphyr-CRD-Mineralexploration

     

    Geophysikalische IP-Messungen dienen der Erfassung von Aufladbarkeits- und Resistivitätswerten (Gesteinseigenschaften), die Erkenntnisse über die Verteilung von Sulfiden und hydrothermaler Alteration im Untergrund bei Smart Creek liefern können. Im Untergrund identifizierte Resistivitäts- und Aufladbarkeitsmerkmale ermöglichen eine unabhängige Verifizierung von Zielen, die anhand an der Oberfläche erhobener geologischer und geochemischer Daten eingegrenzt wurden. Domestic Metals wird diese neuen geophysikalischen IP-Daten mit zuvor gewonnenen Datensätzen zusammenführen, um das Potenzial für die Auffindung einer neuen porphyrischen und Karbonatverdrängungsmineralisierung im Untergrund bei Smart Creek zu bewerten.

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    Domestic Metals schließt geophysikalische IP-Vermessung an der Oberfläche bei Smart Creek ab und meldet eine Änderung der Bedingungen der Warrants im Rahmen der Privatplatzierung von Einheiten Vancouver BC, 13. März 2026 / IRW-Press / Domestic Metals Corp. (das „Unternehmen“ oder „Domestic Metals“) - (TSXV: DMCU; OTCQB: DMCUF; FWB: 03E0) gibt bekannt, dass TMC Geophysics, die im Rahmen der laufenden Mineralexplorationsarbeiten von …
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