    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsKommentarevorwärtsNachricht
    81 Aufrufe 81 0 Kommentare 0 Kommentare

    Der Iran betrifft auch Ihr Geld

    Die Auswirkungen des militärischen Einsatzes der Amerikaner und der Antwort der Islamisten im Iran können Verbraucher in Deutschland wie fast in allen Teilen der Welt zuallererst an der eigenen Zapfsäule bemerken. Die Spritpreise steigen, da die Rohölpreise am Weltmarkt deutlich anziehen. Dies betrifft natürlich auch Airlines weltweit, abgesehen davon, dass die Drehkreuze in Abu Dhabi und Dubai über mehrere Tage von der Außenwelt abgeschnitten sind und viele Reisende erst einmal auf verlorenem Posten stehen. An der Börse war die Reaktion am Montagmorgen nach Beginn des neuen Iran-Konflikts so simpel wie erwartbar. Zur offiziellen Börseneröffnung Punkt neun Uhr kauften Anleger überstürzt Aktien von Rheinmetall oder Renk, weil sie den auf den ersten Blick logischen Schluss zogen, dass kriegerische Auseinandersetzungen für Rüstungsaktien positiv seien. Auf der anderen Seite drückten womöglich vor allem private Investoren auf den Verkaufsknopf bei Aktien der Lufthansa.

    Zweite Ableitung hilft

    Dass man an der Börse aber fast immer die zweite Ableitung denken muss, zeigte sich am Montag in der folgenden Reaktion. „Die Aktie der Lufthansa markierte ihr Tagestief exakt zur Börseneröffnung, um sich danach rasant um nahezu 10 Prozent innerhalb des Handelstages zu erholen“, so Thomas Soltau vom Smartbroker. Ähnliches sah man bei Aktien der TUI und anderen Titeln, die sensibel auf den Konflikt reagierten. Rüstungsaktien waren wie gewohnt an der Münchner Börse den ganzen Tag über sehr gefragt als Tradinginstrument, markierten aber ihren Höchstkurs zur Börsenöffnung, um dann während des Tagesverlaufs sukzessive abzusacken. An der Börse gilt die wichtige Frage: Was ist schon eingepreist? Denn nur darum geht es. Es geht am Aktienmarkt niemals darum, was passiert ist, sondern darum, was passieren könnte, oder um es mit einem geflügelten Wort aus meinem Studium zu sagen: Für das Gewesene gibt der Kaufmann nichts.

    Was im Kurs drin ist

    Die Gedanken in dieser Woche mussten daher dahin gehen, dass man sich schon Gedanken über ein Ende des Konflikts macht. Welche Folge würde das für die Ölpreise im Speziellen haben? Ein Abbau des zwischenzeitlichen Hypes am Ölmarkt wäre eine logische Folge, da die Angst vor der Sperrung der Straße von Hormus peu à peu entweichen würde. Einfach spekulieren und Hebelprodukte suchen, die auf fallende Ölpreise setzen, muss aber auch nicht der Weisheit letzter Schluss sein. Denn am Ölmarkt kommt im Gegensatz beispielsweise zu Gold noch ein wesentlicher Faktor dazu: „Rohstoffe weisen Spezifika bei der Terminkurve auf. Dies gilt für Agrarrohstoffe, aber auch für Energierohstoffe im Speziellen. Beide Phänomene nennt man Contango respektive Backwardation“, erklärt Experte Soltau. „Contango bedeutet, dass die Preise bei Öl der Sorte Brent oder WTI über die Future-Kurse der nächsten Monate eher steigen würden. Backwardation meint das Gegenteil“, so der Lynx-Broker. Es bedeutet, dass der Ölpreis über die Terminpreise der nächsten Monate tendenziell fallen würde. Wer also über längere Zeit auf fallende Ölpreise spekuliert, muss seine Spekulation so gestalten, dass er darauf setzt, dass die Preise noch tiefer fallen, als der Markt es jetzt schon antizipiert. Insofern ist für jeden, der sich am Ölmarkt umtun will, ein Blick auf die Future-Kurse, beispielsweise an der CME Group in den USA, essenziell.

    Volatilität ist gut

    Schauen wir des Weiteren auf Aktien und das, was militärische Auseinandersetzungen und steigende Angstprämien an Chancen mit sich bringen. Denn am Derivatemarkt übersetzt man mit Discount-Zertifikaten Volatilität gleichsam in interessante Strukturen bei Discount-Zertifikaten. Discount-Zertifikate funktionieren so, dass man einen Basiswert wie beispielsweise die Lufthansa oder Nvidia oder auch die Allianz mit einem Abschlag zum aktuellen Aktienkurs erhält, und dieser Abschlag umso höher ausfallen kann, je höher die Volatilität, sprich die Angstprämie im jeweiligen Basiswert ist. Bei militärischen Auseinandersetzungen steigt die Angstprämie am Markt in der Regel an. Dies macht Discount-Zertifikate attraktiver und hilft allen, die mutig in solchen Situationen zuschlagen, wenn die Volatilität, sprich die Angstprämie, in Zukunft wieder fallen sollte.

    Conclusio der Auseinandersetzung und der Reaktion des Kapitalmarktes: Versuchen Sie an der Börse stets vor der Kurve und nicht hinter der Kurve zu sein. Das Logische ist nicht immer das Richtige, und als Prämisse gilt, dass man sich bei jeder Aktion und bei jedem Handeln fragen sollte, ob man gerade von Angst und Gier getrieben wird und möglicherweise der Herde zu spät hinterherläuft. Oder ob man antizyklisch die Unsicherheit der anderen ausnutzen kann. Wem Letzteres gelingt, der wird sein Portfolio womöglich besser führen als andere dies tun.





    Autor
    Daniel Saurenz
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Der ehemalige FTD-Redakteur und Börse Online-Urgestein Daniel Saurenz hat zusammen mit Benjamin Feingold das Investmentportal „Feingold Research“ gegründet. Dort präsentieren die beiden Börsianer und Journalisten ihre Markteinschätzungen, Perspektiven und Strategien samt Produktempfehlungen. Im strategischen Musterdepot werden die eigenen Ideen mit cleveren und meist etwas „anderen“ Produkten umgesetzt und für alle Leser und aktiven Anleger verständlich erläutert. Weitere Informationen: Feingold Research.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von Daniel Saurenz
    Der Iran betrifft auch Ihr Geld Die Auswirkungen des militärischen Einsatzes der Amerikaner und der Antwort der Islamisten im Iran können Verbraucher in Deutschland wie fast in allen Teilen der Welt zuallererst an der eigenen Zapfsäule bemerken. Die Spritpreise steigen, da die …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     