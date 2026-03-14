Attraktive Rendite und solides Wachstum – lohnt sich diese Aktie?

FinecoBank S.p.A ist eine führende Direktbank in Italien, spezialisiert auf digitale Finanzdienstleistungen. Sie bietet Online-Banking, Trading, Investment- und Vermögensverwaltungsdienste an. Als Pionier im digitalen Banking hat sie eine starke Marktpräsenz. Hauptkonkurrenten sind ING Direct, Banca Mediolanum und Unicredit. FinecoBank überzeugt durch benutzerfreundliche Plattformen, niedrige Gebühren und innovative Technologien.

Dividenden & passives Einkommen: Mit FinecoBank S.p.A nachhaltige Einkommensströme aufbauen

FinecoBank S.p.A gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +3,84 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von +17,37 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 17,89 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung solide.

Wer vor fünf Jahren in FinecoBank S.p.A investiert hat, konnte eine Gesamtrendite von +30,78 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht.

FinecoBank S.p.A verbindet Ertragskraft mit Disziplin. Das Unternehmen hat seine Dividende regelmäßig gesteigert und zahlt derzeit +3,84 %.

Mit +3,84 % Dividendenrendite bietet FinecoBank S.p.A ein attraktives Einkommensprofil. Die stetige Dividendensteigerung um durchschnittlich +17,37 % unterstreicht die Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells.

Langfristige Anleger schätzen FinecoBank S.p.A für die Kombination aus Stabilität, Wachstum und Ausschüttungsstärke. Die Dividendenrendite liegt bei +3,84 %, das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei moderaten 17,89.

FinecoBank S.p.A weißt eine Marktkapitalisierung von 11,38 Mrd. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +3,84 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.