Starke Ausschüttungen
Attraktive Rendite und solides Wachstum – lohnt sich diese Aktie?
Mit einer Dividendenrendite von +3,84 % und stabilen Erträgen zeigt diese Aktie, wie sich regelmäßige Ausschüttungen und Kursdisziplin verbinden lassen.
FinecoBank S.p.A ist eine führende Direktbank in Italien, spezialisiert auf digitale Finanzdienstleistungen. Sie bietet Online-Banking, Trading, Investment- und Vermögensverwaltungsdienste an. Als Pionier im digitalen Banking hat sie eine starke Marktpräsenz. Hauptkonkurrenten sind ING Direct, Banca Mediolanum und Unicredit. FinecoBank überzeugt durch benutzerfreundliche Plattformen, niedrige Gebühren und innovative Technologien.
Dividenden & passives Einkommen: Mit FinecoBank S.p.A nachhaltige Einkommensströme aufbauen
FinecoBank S.p.A gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +3,84 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von
+17,37 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 17,89 und einer akzeptablen
Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung solide.
Wer vor fünf Jahren in FinecoBank S.p.A investiert hat, konnte eine Gesamtrendite von +30,78 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht.
FinecoBank S.p.A verbindet Ertragskraft mit Disziplin. Das Unternehmen hat seine Dividende regelmäßig gesteigert und zahlt derzeit +3,84 %.
Mit +3,84 % Dividendenrendite bietet FinecoBank S.p.A ein attraktives Einkommensprofil. Die stetige Dividendensteigerung um durchschnittlich +17,37 % unterstreicht die Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells.
Langfristige Anleger schätzen FinecoBank S.p.A für die Kombination aus Stabilität, Wachstum und Ausschüttungsstärke. Die Dividendenrendite liegt bei +3,84 %, das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei moderaten 17,89.
FinecoBank S.p.A weißt eine Marktkapitalisierung von 11,38 Mrd. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +3,84 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.
FinecoBank S.p.A Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 14.03.2026
Mit einer Performance von -2,10 % musste die FinecoBank S.p.A Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?
Beispielrechnung für 1.000€ Euro Jahresdividende
Für eine jährliche Dividende von 1.000€ wird, bei einer Dividendenrendite von +3,84 %, eine Investition von etwa 26.042€ benötigt.
|Jahr
|Dividende je Aktie
|Veränderung YoY
|Rendite (%)
|2025
|0,740000
|+7,25 %
|+3,84 %
|2024
|0,690000
|+40,82 %
|+4,40 %
|2023
|0,490000
|+25,64 %
|+3,90 %
|2022
|0,390000
|0,00 %
|+3,10 %
Warum FinecoBank S.p.A für passives Einkommen geeignet ist
- Attraktive Dividendenrendite: +3,84 %
- Stetiges Dividendenwachstum: +17,37 % durchschnittliches jährliches Ausschüttungswachstum
- Bewertung: KGV von 17,89
- Langfristiges Einkommenspotenzial: Regelmäßige Ausschüttungen
FinecoBank S.p.A Aktie Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-2,34 %
|1 Monat
|-5,89 %
|3 Monate
|-11,28 %
|1 Jahr
|+3,32 %
Informationen zur FinecoBank S.p.A Aktie
Es gibt 612 Mio. FinecoBank S.p.A Aktien. Damit ist das Unternehmen 11,38 Mrd. € wert.
FinecoBank S.p.A Aktie jetzt kaufen?
Ob die FinecoBank S.p.A Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur FinecoBank S.p.A Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.