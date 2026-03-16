Dividendenaktien-Zertifikat mit 104% Mindestrückzahlung und 17% Chance

Da Aktien mit hohen Dividendenrenditen üblicherweise geringere Schwankungsbreiten als der Gesamtmarkt aufweisen investieren langfristig agierende Investoren mit dem Wunsch nach möglichst hoher Sicherheit zumeist in dividendenstarke Aktien. Um das Risiko der direkten Veranlagung in eine oder mehrere Aktien zu reduzieren, empfiehlt sich für Privatanleger eine Investition in einen breit aufgestellten Aktienindex, wie beispielsweise in den STOXX® Global Select Dividend 100 EUR Price Index (ISIN: US26063V1180). Dieser als Preisindex konzipierte Aktienindex enthält die 40 dividendenstärksten Aktien aus USA/Kanada und jeweils 30 Aktien aus Europa und Asien/Australien.

Obwohl die weltweiten Aktienmärkte wegen der politischen Unruhen und Kriege derzeit wegen gestiegener Ölpreise, die in weitere Folge sämtliche Energiekosten in die Höhe treiben werden, nachvollziehbarerweise verunsichert sind, zeigen die Erfahrungen der Vergangenheit, dass für renditeorientierte Anleger nach wie vor kein Weg an den Aktienmärkten vorbei führen wird.

Für Anleger, die das Risiko der direkten Indexveranlagung reduzieren wollen und die in den nächsten Jahren grundsätzlich von einem Kursanstieg der dividendenstarken Werte ausgehen, könnte die neueste Ausgabe des derzeit zur Zeichnung angebotene RBI-Kapitalschutz-Zertifikat Dividendenaktien Bond interessant sein.

104% Kapitalgarantie und 17% Ertragschance

Der Schlusskurs des STOXX® Global Select Dividend 100 EUR Price Index vom 1.4.26 wird als Startwert für den Dividendenaktien Bond festgeschrieben. In vier Jahren, am 30.9.30, wird der dann aktuelle Indexstand mit dem Startwert verglichen. Ist der Index an diesem Tag im Vergleich zum Startwert identisch oder im Plus, dann wird das Zertifikat mit 117 Prozent des Startwertes zurückbezahlt. Da sich bei 117 Prozent des Startwertes auch der Maximalbetrag des Zertifikates befindet, wird das Zertifikat auch dann mit 117 Prozent zurückbezahlt, wenn der Index in den nächsten sechs Jahren um mehr als 53 Prozent zulegt.

Notiert der Index am 30.9.30 im Vergleich zum Startwert im Minus, dann wird die Kapitalgarantie bei 104 Prozent des Nennwertes dafür sorgen, dass das Zertifikat mit seinem 104 Prozent des Ausgabepreises zurückbezahlt wird. Da sich die Kapitalgarantie ausschließlich auf das Laufzeitende des Zertifikates bezieht, kann ein vorzeitiger Verkauf des Zertifikates zu Verlusten führen.

Das RBI-Zertifikat Dividendenaktien Bond 104%, ISIN: AT0000A3S4N6, fällig am 2.10.30, kann noch bis 31.3.26 in einer Stückelung von 1.000 Euro mit 100 Prozent gezeichnet werden.

ZerrifikateReport-Fazit: Der Dividendenaktien Bond ermöglicht in vier Jahren bereits bei einem geringfügigen Indexanstieg die Chance auf eine Bruttorendite von 17 Prozent und sichert bei einem Indexrückgang den garantierten Rückzahlungsbetrag von 104% des Ausgabepreises.