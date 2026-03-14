Rendite statt Zinsen
Diese Aktie zahlt satte +9,15 % Dividende, aber ist sie ein guter Deal?
Diese Aktie überzeugt mit konstanter Dividendensteigerung, robustem Geschäftsmodell und nachhaltiger Ausschüttungspolitik – ein echter Favorit für Einkommensinvestoren.
IPH ist ein führender Anbieter von Industriekomponenten und -dienstleistungen in Europa, spezialisiert auf Antriebstechnik und Fluidtechnik. Hauptkonkurrenten sind Rexel und Brammer. IPH bietet ein breites Produktportfolio und maßgeschneiderte Lösungen, was es von Wettbewerbern abhebt.
Dividenden & passives Einkommen: Mit IPH nachhaltige Einkommensströme aufbauen
IPH gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +9,15 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von +5,12 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 7,02 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung
solide.
Wer vor fünf Jahren in IPH investiert hat, konnte eine Gesamtrendite von -33,11 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht.
IPH verbindet Ertragskraft mit Disziplin. Das Unternehmen hat seine Dividende regelmäßig gesteigert und zahlt derzeit +9,15 %.
Mit +9,15 % Dividendenrendite bietet IPH ein attraktives Einkommensprofil. Die stetige Dividendensteigerung um durchschnittlich +5,12 % unterstreicht die Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells.
Langfristige Anleger schätzen IPH für die Kombination aus Stabilität, Wachstum und Ausschüttungsstärke. Die Dividendenrendite liegt bei +9,15 %, das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei moderaten 7,02.
IPH weißt eine Marktkapitalisierung von 522,96 Mio. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +9,15 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.
IPH Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 14.03.2026
Mit einer Performance von 0,00 % konnte die IPH Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?
Beispielrechnung für 1.000€ Euro Jahresdividende
Für eine jährliche Dividende von 1.000€ wird, bei einer Dividendenrendite von +9,15 %, eine Investition von etwa 10.929€ benötigt.
|Jahr
|Dividende je Aktie
|Veränderung YoY
|Rendite (%)
|2026
|0,385000
|+6,94 %
|+9,15 %
|2025
|0,360000
|+7,46 %
|+6,32 %
|2024
|0,335000
|+6,35 %
|+4,67 %
|2023
|0,315000
|+5,00 %
|+3,46 %
|2022
|0,300000
|0,00 %
|+3,34 %
Warum IPH für passives Einkommen geeignet ist
- Attraktive Dividendenrendite: +9,15 %
- Stetiges Dividendenwachstum: +5,12 % durchschnittliches jährliches Ausschüttungswachstum
- Bewertung: KGV von 7,02
- Langfristiges Einkommenspotenzial: Regelmäßige Ausschüttungen
IPH Aktie Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-3,38 %
|1 Monat
|-1,72 %
|3 Monate
|+4,44 %
|1 Jahr
|-19,35 %
Informationen zur IPH Aktie
Es gibt 261 Mio. IPH Aktien. Damit ist das Unternehmen 522,96 Mio. € wert.
IPH Aktie jetzt kaufen?
Ob die IPH Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur IPH Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.