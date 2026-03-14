Diese Aktie zahlt satte +9,15 % Dividende, aber ist sie ein guter Deal?

IPH ist ein führender Anbieter von Industriekomponenten und -dienstleistungen in Europa, spezialisiert auf Antriebstechnik und Fluidtechnik. Hauptkonkurrenten sind Rexel und Brammer. IPH bietet ein breites Produktportfolio und maßgeschneiderte Lösungen, was es von Wettbewerbern abhebt.

Dividenden & passives Einkommen: Mit IPH nachhaltige Einkommensströme aufbauen

IPH gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +9,15 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von +5,12 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 7,02 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung solide.

Wer vor fünf Jahren in IPH investiert hat, konnte eine Gesamtrendite von -33,11 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht.

IPH verbindet Ertragskraft mit Disziplin. Das Unternehmen hat seine Dividende regelmäßig gesteigert und zahlt derzeit +9,15 %.

Mit +9,15 % Dividendenrendite bietet IPH ein attraktives Einkommensprofil. Die stetige Dividendensteigerung um durchschnittlich +5,12 % unterstreicht die Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells.

Langfristige Anleger schätzen IPH für die Kombination aus Stabilität, Wachstum und Ausschüttungsstärke. Die Dividendenrendite liegt bei +9,15 %, das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei moderaten 7,02.

IPH weißt eine Marktkapitalisierung von 522,96 Mio. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +9,15 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.