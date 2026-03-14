Liegt Trump falsch?
Prognosemärkte gehen von einem langen Krieg gegen den Iran aus!
Donald Trump betont immer wieder, dass die Streitkräfte des Iran am Boden liegen und der Krieg schon bald beendet sein sollte. Die Prognosemärkte sprechen allerdings eine andere Sprache. Es könnte noch Monate dauern.
Der anhaltende Konflikt zwischen den Vereinigte Staaten und dem Iran sorgt weiterhin für erhebliche Unsicherheit an den globalen Finanzmärkten. Besonders die militärischen Aktivitäten in der Nähe der strategisch wichtigen Straße von Hormuz bereiten Investoren Sorgen.
Die Meerenge gilt als eine der wichtigsten Schifffahrtsrouten der Welt. Ein großer Teil des globalen Ölhandels passiert täglich diese Passage. Störungen in dieser Region könnten daher erhebliche Auswirkungen auf Energiepreise, Inflation und den internationalen Handel haben.
Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge
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