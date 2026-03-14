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    Liegt Trump falsch?

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    Prognosemärkte gehen von einem langen Krieg gegen den Iran aus!

    Donald Trump betont immer wieder, dass die Streitkräfte des Iran am Boden liegen und der Krieg schon bald beendet sein sollte. Die Prognosemärkte sprechen allerdings eine andere Sprache. Es könnte noch Monate dauern.

    Liegt Trump falsch? - Prognosemärkte gehen von einem langen Krieg gegen den Iran aus!
    Foto: Mark Schiefelbein - AP

    Der anhaltende Konflikt zwischen den Vereinigte Staaten und dem Iran sorgt weiterhin für erhebliche Unsicherheit an den globalen Finanzmärkten. Besonders die militärischen Aktivitäten in der Nähe der strategisch wichtigen Straße von Hormuz bereiten Investoren Sorgen.

    Die Meerenge gilt als eine der wichtigsten Schifffahrtsrouten der Welt. Ein großer Teil des globalen Ölhandels passiert täglich diese Passage. Störungen in dieser Region könnten daher erhebliche Auswirkungen auf Energiepreise, Inflation und den internationalen Handel haben.

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    Entsprechend volatil zeigen sich derzeit die Finanzmärkte. Anleger beobachten die diplomatischen Entwicklungen genau, doch bislang gibt es nur wenige konkrete Hinweise auf eine schnelle Entspannung der Lage.

    Ein Blick auf die Prognoseplattform Polymarket zeigt, wie Marktteilnehmer die Chancen auf einen Waffenstillstand einschätzen. Demnach erwarten Händler eher eine Lösung im weiteren Jahresverlauf als in den kommenden Wochen.

    Während kurzfristige Chancen auf eine Einigung derzeit gering bleiben, steigt die Wahrscheinlichkeit einer Waffenruhe im Laufe des Jahres deutlich an.

    Übersicht der von Händlern erwarteten Wahrscheinlichkeiten für eine Waffenruhe:

    • Bis zum 15. März: 1 % Wahrscheinlichkeit
    • Bis zum 31. März: 22 % Wahrscheinlichkeit
    • Bis zum 15. April: 32 % Wahrscheinlichkeit
    • Bis zum 30. April: 41 % Wahrscheinlichkeit
    • Bis zum 31. Mai: 54 % Wahrscheinlichkeit
    • Bis zum 30. Juni: 59 % Wahrscheinlichkeit
    • Bis zum 31. Dezember: 77 % Wahrscheinlichkeit

     

    Diese Einschätzungen spiegeln die Unsicherheit wider, die derzeit an den Märkten herrscht. Investoren müssen sich darauf einstellen, dass geopolitische Risiken auch in den kommenden Monaten ein wichtiger Treiber für Ölpreise, Energieaktien und Inflationsprognosen bleiben könnten.

    Besonders sensibel reagieren dabei die Energiemärkte, da jede Eskalation rund um die Straße von Hormuz unmittelbare Auswirkungen auf die weltweiten Ölströme haben könnte.

    Fazit:

    Solange keine klare diplomatische Lösung in Sicht ist, dürfte die geopolitische Unsicherheit die Märkte weiter begleiten. Anleger müssen sich darauf einstellen, dass der Konflikt zwischen den USA und Iran noch länger ein entscheidender Risikofaktor für Energiepreise und globale Börsen bleibt.

    Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge

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    Verfasst vonRedakteurMarkus Weingran
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