Prognosemärkte gehen von einem langen Krieg gegen den Iran aus!

Entsprechend volatil zeigen sich derzeit die Finanzmärkte. Anleger beobachten die diplomatischen Entwicklungen genau, doch bislang gibt es nur wenige konkrete Hinweise auf eine schnelle Entspannung der Lage.

Ein Blick auf die Prognoseplattform Polymarket zeigt, wie Marktteilnehmer die Chancen auf einen Waffenstillstand einschätzen. Demnach erwarten Händler eher eine Lösung im weiteren Jahresverlauf als in den kommenden Wochen.

Während kurzfristige Chancen auf eine Einigung derzeit gering bleiben, steigt die Wahrscheinlichkeit einer Waffenruhe im Laufe des Jahres deutlich an.

Übersicht der von Händlern erwarteten Wahrscheinlichkeiten für eine Waffenruhe:

Bis zum 15. März: 1 % Wahrscheinlichkeit

Bis zum 31. März: 22 % Wahrscheinlichkeit

Bis zum 15. April: 32 % Wahrscheinlichkeit

Bis zum 30. April: 41 % Wahrscheinlichkeit

Bis zum 31. Mai: 54 % Wahrscheinlichkeit

Bis zum 30. Juni: 59 % Wahrscheinlichkeit

Bis zum 31. Dezember: 77 % Wahrscheinlichkeit

Diese Einschätzungen spiegeln die Unsicherheit wider, die derzeit an den Märkten herrscht. Investoren müssen sich darauf einstellen, dass geopolitische Risiken auch in den kommenden Monaten ein wichtiger Treiber für Ölpreise, Energieaktien und Inflationsprognosen bleiben könnten.

Besonders sensibel reagieren dabei die Energiemärkte, da jede Eskalation rund um die Straße von Hormuz unmittelbare Auswirkungen auf die weltweiten Ölströme haben könnte.

Fazit:

Solange keine klare diplomatische Lösung in Sicht ist, dürfte die geopolitische Unsicherheit die Märkte weiter begleiten. Anleger müssen sich darauf einstellen, dass der Konflikt zwischen den USA und Iran noch länger ein entscheidender Risikofaktor für Energiepreise und globale Börsen bleibt.