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    30 Prozent Marge: Warum Geberit Europas unangefochtene Gewinnmaschine bleibt

    Europas Bauboom liegt in Trümmern – doch Geberit liefert 30 Prozent EBITDA-Marge und Rekord-Cashflows. Wie der Schweizer Konzern die Krise zur Wachstumsstory macht.

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    wo Heimspiel - 30 Prozent Marge: Warum Geberit Europas unangefochtene Gewinnmaschine bleibt
    Foto: SOPA Images - Sipa USA

    Während die europäische Baubranche noch nach ihrem Tiefpunkt tastet, läuft Geberits Gewinnmaschine auf Hochtouren. Der Schweizer Sanitärtechnikkonzern steigerte seinen Umsatz 2025 organisch um knapp fünf Prozent – und das trotz eines weiterhin schwierigen Marktumfelds. Damit übertraf das Unternehmen sowohl Analystenschätzungen als auch eigene frühere Projektionen. Die operative EBITDA-Marge kletterte auf 30 Prozent, der freie Cashflow-Marge erreichte rund 22 Prozent – Werte, die in der europäischen Industrielandschaft kaum ein Wettbewerber vorweisen kann.

    Geberit ist Weltmarktführer bei Unterputz-Spülsystemen und einer der dominantesten Anbieter von Sanitärtechnik im DACH-Raum sowie Norditalien. Das Kerngeschäft teilt sich in drei Segmente: Installations- und Spülsysteme, Rohrsysteme sowie Badezimmersysteme. Rund 90 Prozent des Umsatzes erwirtschaftet der Konzern in Europa, wobei die Renovierung bestehender Gebäude mit etwa 60 Prozent Umsatzanteil die stabilere und wachstumsstärkere Säule darstellt – ein struktureller Vorteil gegenüber Wettbewerbern, die stärker vom Neubau abhängig sind. Zu den europäischen Konkurrenten zählen unter anderem Viega, Grohe (LIXIL-Gruppe) und Aliaxis, die jedoch allesamt nicht börsennotiert sind und deutlich weniger Transparenz bieten.

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    Mit einer Kapitalrendite (ROCE) von über 30 Prozent zählt Geberit zu den kapitaleffizientesten Industrieunternehmen des Kontinents. Analysten sprechen intern vom "Golden Bentley" der Branche – ein Unternehmen, das Jahr für Jahr liefert, ohne spektakuläre Wachstumssprünge zu versprechen, dafür aber mit bemerkenswerter Verlässlichkeit.

    Die Wachstumsstrategie basiert auf zehn laufenden Initiativen, darunter die stärkere Marktdurchdringung bei Unterputz-Spülkästen sowie Produktoffensiven im Bereich Rohrsysteme und WC-Anlagen. Rund 20 Prozent des Umsatzes entfallen bereits auf jüngere, margenstärkere Produktlinien. Langfristig soll Geberit seinen Zielmarkt um etwa drei Prozentpunkte pro Jahr übertreffen – bei angenommenem Strukturwachstum im Sanitärmarkt von einem bis drei Prozent wären das vier bis sechs Prozent Umsatzwachstum im Durchschnitt.

    An der Börse spiegelt sich die Qualität des Geschäftsmodells in einer entsprechend anspruchsvollen Bewertung wider. Die Aktie wird aktuell mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von rund 27 (auf Basis der 2026er-Schätzungen) und einem EV/EBITDA-Multiple von knapp 20 gehandelt – Niveaus, die nur für Unternehmen mit dauerhaft hoher Kapitalrendite und strukturellem Wachstum gerechtfertigt erscheinen.

    Kurzfristige Risiken bleiben: Die Zinssensitivität des europäischen Baumarkts, der starke Schweizer Franken und ein noch verhaltener Jahresstart mit lediglich niedrigem einstelligem Wachstum im Januar und Februar dämpfen übertriebene Erwartungen. Mittel- bis langfristig dürfte jedoch die Erholung des europäischen Renovierungsmarkts – Baugenehmigungen haben ihren Boden gefunden, Bestandsimmobilienverkäufe ziehen seit Mitte 2024 wieder an – Geberits strukturelle Stärken weiter ausspielen.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurJulian Schick
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