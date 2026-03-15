Die Never-Ending Bilanzstory

Der Fall Gerresheimer ist ein schmerzhaftes Lehrstück für den Kapitalmarkt. Was am 24. September 2025 mit einer Mitteilung über eine BaFin-Prüfung begann, weitete sich innerhalb weniger Monate zu einem Bilanzkrimi aus, der die Aktie bis heute 58,7% an Wert gekostet hat. Die Marktkapitalisierung ist auf rund 610 Mio. € zusammengeschmolzen.

𝗗𝗶𝗲 𝗖𝗵𝗿𝗼𝗻𝗼𝗹𝗼𝗴𝗶𝗲 𝗱𝗲𝗿 𝗘𝗿𝗲𝗶𝗴𝗻𝗶𝘀𝘀𝗲:

▶️ 24.09.2025: Der Auslöser. Gerresheimer nimmt Stellung zu einer Prüfung der BaFin bezüglich „Bill-and-Hold“-Vereinbarungen im Geschäftsjahr 2024. Obwohl es zunächst um einen niedrigen zweistelligen Millionenbetrag bei einem Gesamtumsatz von rund 2 Mrd. € geht, verliert die Aktie in der Spitze 38% an einem einzigen Tag.

▶️ 08.10.2025: Die Umsatz- und Ergebnisprognose für das laufende Jahr wird reduziert.

▶️ 25.10.2025: Erste Erkenntnisse aus einer externen, unabhängigen Untersuchung werden veröffentlicht. Aufgrund der Ergebnisse wird die Prüfung ausgeweitet.

▶️28.10.2025: Der CEO muss gehen. Ein kurzfristiger Wechsel auf der CEO-Position wird bekanntgegeben.

▶️ 22.12.2025: Erste konkrete Zahlen zu den Fehlern. Für 2024 müssen Umsätze i.H.v. 28 Mio. € korrigiert werden. Das bereinigte EBITDA für 2024 wird um 5 Mio. € nach unten korrigiert.

▶️10.02.2026: Die Lage spitzt sich zu. Gerresheimer verschiebt den Jahres- und Konzernabschluss 2025. Das Unternehmen räumt ein, dass einzelne Mitarbeitende gegen interne Richtlinien und IFRS-Regeln verstoßen haben. Der Korrekturbedarf für 2024 steigt auf insgesamt 35 Mio. € beim Umsatz und 24 Mio. € beim bereinigten EBITDA. Wertminderungen von 220-240 Mio. € werden angekündigt und die Tochtergesellschaft Centor soll verkauft werden.

▶️ 25.02.2026: Die BaFin reagiert und veranlasst eine Erweiterung der Prüfung des Konzernabschlusses 2024 sowie die Einleitung einer Prüfung des Halbjahresabschlusses 2025.

▶️ 10.03.2026: Der vorläufige Tiefpunkt. Die Veröffentlichung des Abschlusses wird auf Juni verschoben. Damit wird Gerresheimer aus dem SDAX ausscheiden. Gleichzeitig müssen Gespräche mit Kreditgebern geführt werden, um eine Verlängerung der Vorlagepflichten für die Bilanzen zu vereinbaren – ein kritischer Schritt für die Finanzierung.

Die ausgeprägte Unsicherheit hinsichtlich der Bilanzierung schlägt sich in einer außergewöhnlich hohen Short-Quote nieder. Laut Bundesanzeiger haben allein in diesem Jahr 12 verschiedene Adressen eine Leerverkaufs-Position von über 0,5% gemeldet. In Summe belaufen sich die Leerverkäufe auf beachtliche 13,5%.

𝙈𝙚𝙞𝙣 𝙁𝙖𝙯𝙞𝙩:

Der Fall zeigt: Bei Bilanz-Ungereimtheiten gibt es kein "zu vorsichtig". Seit Wirecard schaut die BaFin genauer hin und der Markt verzeiht keine Intransparenz. Erst die abschließende Feststellung der Fakten abzuwarten, ist hier die einzig rationale Strategie. Im Nebel handeln ist kein guter Ratgeber.

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