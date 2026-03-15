Lord Ashcrofts VCs und GCs erhalten ein neues Zuhause im National Army Museum

Die Sammlung ist die größte ihrer Art in der Welt. Sie wurde in den letzten 40 Jahren von Lord Ashcroft aufgebaut und umfasst fast 250 VCs und eine kleinere Anzahl von GCs. Zuvor war sie im Imperial War Museum in London untergebracht, das die Lord Ashcroft Gallery im September letzten Jahres nach 15 Jahren schloss.

LONDON, 15. März 2026 /PRNewswire/ -- Lord Ashcrofts Sammlung von Victoria- und Georgskreuzen soll im National Army Museum in London ein neues Zuhause erhalten.

Lord Ashcroft äußerte sich heute erfreut über die Nachricht: "Ich bin begeistert, einen so großartigen Ort für diese einzigartige Sammlung von Tapferkeitsmedaillen gefunden zu haben. Ich freue mich sehr, dass diese VCs und GCs, die viele große Kriege und Konflikte der vergangenen zwei Jahrhunderte abdecken, nun wieder der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden.

"Das Nationale Armeemuseum teilt meine Leidenschaft für die Orden selbst und auch für die unglaublichen Geschichten der Tapferkeit, die mit ihnen verbunden sind. Ich freue mich auf eine lange und glückliche Partnerschaft mit dem Museum über viele Jahre hinweg.

Justin Maciejewski, der Direktor des National Army Museum, sagte: "Wir fühlen uns geehrt, dass uns diese VCs und GCs aus der Lord Ashcroft Medal Collection anvertraut wurden. Wir sind Lord Ashcroft dankbar für seine anhaltende Großzügigkeit und sein Engagement bei der Förderung dieser Geschichten von außergewöhnlichem Mut.

"Das Nationale Armeemuseum zeigt die Geschichte und das Erbe unserer Soldaten auf der ganzen Welt und über die Jahrhunderte hinweg. Diese Medaillen und die einzelnen Taten außergewöhnlicher Tapferkeit, für die sie stehen, sind ein wichtiger Teil der Geschichte der Armee.

Chris Finney, ein Treuhänder des National Army Museum und Vorsitzender der VC and GC Association, sagte: "Diese seltene und umfangreiche Sammlung umspannt Jahrhunderte des Militärdienstes, der Aufopferung und der außergewöhnlichen Tapferkeit in den Streitkräften.

"Wir sind privilegiert, dass wir die Möglichkeit haben, diese Medaillen - und die inspirierenden persönlichen Geschichten, die sie darstellen - mit Besuchern und online mit der breiten Öffentlichkeit zu teilen, wo sie Menschen aller Altersgruppen auch für kommende Generationen inspirieren können.

Lord Ashcroft begann seine Sammlung von VCs 1986 mit dem Kauf einer einzelnen Medaillengruppe bei einer Auktion. Der VC wurde 1856 von Königin Victoria gestiftet und ist die prestigeträchtigste Auszeichnung Großbritanniens und des Commonwealth für Tapferkeit im Angesicht des Feindes. Der 1940 von Georg VI. gestiftete Orden ist die prestigeträchtigste Auszeichnung Großbritanniens und des Commonwealth für Tapferkeit, die nicht in Gegenwart des Feindes erfolgte, und wurde bereits mehreren Zivilisten für mutige Taten verliehen.