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    Israel

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    Bodentruppen töten Dutzende Hisbollah-Milizionäre

    Für Sie zusammengefasst
    • Israel tötet Dutzende Hisbollahkämpfer südlich
    • Armee zerstört Waffenlager Beobachtungsposten in
    • Israel plant Einnahme südlich des Litaniflusses
    Israel - Bodentruppen töten Dutzende Hisbollah-Milizionäre
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    TEL AVIV (dpa-AFX) - Israelische Bodentruppen haben bei Kämpfen im Südlibanon einem Bericht der Zeitung "Times of Israel" zufolge Dutzende Milizionäre der irantreuen Hisbollah getötet. Das Verteidigungsministerium in Tel Aviv bestätigte den Bericht auf Anfrage. Zudem seien Waffenlager, ein Kommandozentrum und Beobachtungsposten der Hisbollah zerstört worden.

    Die Einsätze hätten bereits vergangene Woche in der Region von Rab El Thalathine westlich der israelisch besetzten Golanhöhen begonnen. In dem Ort sollten militärische Anlagen der Hisbollah zerstört und Bewaffnete der Miliz vertrieben werden, schrieb die Zeitung.

    Die Armee bestätigte zudem, dass das Nordkommando seine Vorbereitungen fortsetze, um in der kommenden Woche zusätzliche Truppen aufzunehmen. Es gehe unter anderem um die 98. Division mit zwei Kampfbrigaden und zusätzlichen Pionierbataillonen sowie um die Golani-Brigade.

    Nach Darstellung des Nachrichtenportals "Axios" will Israel das gesamte Gebiet südlich des Litani-Flusses einnehmen, um die militärische Infrastruktur der Hisbollah zu zerschlagen. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron forderte erneut ein Ende der gegenseitigen Angriffe zwischen Israel und der Hisbollah./ro/DP/zb






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