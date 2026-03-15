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    Konsulat der Emirate in irakischer Kurdenregion angegriffen

    Für Sie zusammengefasst
    • VAE-Konsulat in irakischer Kurdenregion attackiert
    • Zwei Sicherheitskräfte verletzt und Gebäudeschäden
    • Angriffe im Irak häufen sich meist in Kurdenregion
    Konsulat der Emirate in irakischer Kurdenregion angegriffen
    Foto: Siarhei - 356130783

    ERBIL (dpa-AFX) - In der Kurdenregion im Irak ist das Konsulat der Vereinigten Arabischen Emirate zum zweiten Mal innerhalb einer Woche angegriffen worden. Zwei Sicherheitskräfte seien dabei verletzt worden, teilte das emiratische Außenministerium heute mit. Zudem habe es Schäden am Gebäude gegeben. Die Regierungen des Landes und der autonomen Kurdenregion müssten die Hintergründe des Angriffs untersuchen und die Verantwortlichen finden.

    Im Zuge des Kriegs der USA und Israels mit dem Iran kommt aus auch in dessen Nachbarland Irak zu täglichen Angriffen. Einigen Schätzungen zufolge kam es dabei zu rund 200 Angriffen, von denen die meisten auf die Kurdenregion zielen. Dort sind die meisten der noch im Land verbliebenen US-Truppen stationiert. Mit dem Iran verbündete irakischen Milizen haben Dutzende Angriffe im Land für sich beansprucht./jot/DP/zb





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