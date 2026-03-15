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    Trump

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    Nicht bereit für Abkommen mit dem Iran

    Für Sie zusammengefasst
    • Trump nicht bereit für Abkommen mit Iran jetzt
    • Er nennt die Bedingungen für Abkommen nicht so
    • Iran muss jegliche Nuklearambitionen aufgeben
    Trump - Nicht bereit für Abkommen mit dem Iran
    Foto: Siarhei - 356130783

    WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump ist nach eigenen Worten derzeit nicht bereit für ein Abkommen zur Beendigung des Krieges mit dem Iran. "Der Iran will ein Abkommen schließen, und ich will es nicht schließen, weil die Bedingungen noch nicht gut genug sind", zitierte ihn der Sender NBC News. Auf die Frage des Senders, wie die Bedingungen für ein Abkommen zur Beendigung des Krieges aussehen müssten, habe Trump am Telefon erwidert: "Das möchte ich Ihnen nicht sagen."

    Er bestätigte aber, dass eine Verpflichtung des Irans, jegliche nukleare Ambitionen aufzugeben, Teil davon sein würde. Öffentlich haben sich ranghohe iranische Vertreter nicht dazu geäußert, bereit für ein Abkommen für ein Ende des Krieges zu sein./ln/DP/zb





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