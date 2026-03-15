Vincorion-IPO startet Freitag: 850 Mio. Bewertung, Star Capital bleibt

Das Unternehmen ist auf Energieversorgung und Mechatronik für militärische Fahrzeuge und Luftfahrt spezialisiert — etwa Generatoren, Luftverteidigungssysteme, Flugzeugheizungen und Panzierstabilisatoren. Vincorions Umsatz hat sich gegenüber 2022 mehr als verdoppelt und erreichte 2025 rund 240 Millionen Euro; der Auftragsbestand beträgt etwa 1,1 Milliarden Euro. Die starke operative Entwicklung und der konjunkturell sowie geopolitisch gestärkte Verteidigungssektor dürften das IPO-Interesse erklärt haben, halten aber auch politische und konjunkturelle Risiken bereit.

Der Rüstungskonzern Vincorion treibt seinen geplanten Börsengang mit hohem Tempo voran. Bereits für den kommenden Freitag, den 20. März, plant das Unternehmen einen Ersthandel in Frankfurt und bietet bis zu 20,3 Millionen Aktien zum Festpreis von jeweils 17 Euro an. Für den Finanzinvestor Star Capital, der Vincorion vor knapp vier Jahren von Jenoptik übernommen hatte, würde die Platzierung bis zu 345 Millionen Euro einbringen; Star Capital will nach dem IPO knapp 60 Prozent der Anteile halten. Vincorion wird mit 850 Millionen Euro bewertet — das Sechsfache des damaligen Verkaufspreises an Star Capital. CEO Kajetan von Mentzingen wertete den Schritt als entscheidenden Meilenstein und verwies auf die starke Nachfrage institutioneller Ankerinvestoren. Bereits liegen feste Zeichnungszusagen für nahezu ein Drittel des Angebots vor; Fidelity, Invesco sowie T. Rowe Price beabsichtigen zusammen Zeichnungen im Umfang von rund 105 Millionen Euro.

Parallel belasten geopolitische Spannungen den Devisenmarkt: Der Euro geriet in Folge des Iran-Konflikts und steigender Ölpreise unter Druck und notierte zuletzt wieder um beziehungsweise unter der Marke von 1,15 US-Dollar. Analysten sehen den Dollar als Krisenwährung gestärkt; kurzfristige Unterstützungen werden zwischen etwa 1,1469 und 1,1393 verortet, Widerstände hingegen im Bereich 1,1676 bis 1,1745. Kurzfristprognosen signalisieren anhaltende Volatilität mit Szenarien, die von Stabilisierung um 1,14–1,15 bis zu weiteren Rückgängen in Richtung 1,13 oder tiefer (bei Durchbruch unter 1,12 sogar wieder unter 1,10) reichen. Marktteilnehmer achten in den kommenden Tagen besonders auf US-Arbeitsmarktdaten und Ölpreisbewegungen, die die Risikoaversion und damit die Dollar-Nachfrage weiter beeinflussen können.

Für Investoren bedeutet die relativ enge Free Float-Situation nach dem IPO und die hohe Bewertung zugleich Chancen und Risiken: Einerseits signalisiert der substanzielle Auftragsbestand robuste Cashflows und strategische Sichtbarkeit in einem defensiven Wachstumssegment; andererseits verpflichtet ein hohes Bewertungsniveau zu beschleunigtem Wachstum und Margenstabilität, um die Renditeerwartungen zu erfüllen. Marktbeobachter werden daher besonders auf Margenentwicklung, Lieferkettenstabilität und Exportgenehmigungen achten. Sollte die geopolitisch getriebene Marktunsicherheit anhalten, könnten Risikoaversion und stärkere Dollar-Nachfrage neben Währungsverlusten auch die Platzierungslaune internationaler Investoren dämpfen. Zusammengefasst bleibt Vincorions IPO ein Stresstest für Marktliquidität und Bewertungsdisziplin. Bei Erfolg stärkt es die Branche.

Die Währung EUR/USD wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 1,142USD auf Forex (15. März 2026, 01:32 Uhr) gehandelt.