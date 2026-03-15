Allianz: Dividende, Rückkäufe & KI treiben Kurs – 44% Potenzial!

Im Kern der Berenberg-Argumentation steht die These, dass Größe im Versicherungssektor systematische Skalenvorteile schafft. Die Allianz habe ihre Kostenquote im Nichtleben-Geschäft seit 2017 deutlich von 28,7 auf 23,9 Prozent gesenkt. Statt diese Effizienzgewinne vollständig als Margensteigerung zu verbuchen, setzte der Konzern auf günstigere Prämien und holte Marktanteile – bei stabiler kombinierter Schaden‑Kosten‑Quote. Das Prämienwachstum im Nichtleben-Segment beschleunigte sich laut Analyse von durchschnittlich drei Prozent jährlich im Zeitraum 2013–2021 auf knapp acht Prozent zwischen 2021 und 2025.

Die Allianz präsentiert sich Anlegern in unruhigen Zeiten als verlässlicher Anker: Dividendenkontinuität, operative Stärke und ein umfangreiches Aktienrückkaufprogramm nähren die Hoffnung auf Kursgewinne. Seit Jahresbeginn liegt die Aktie rund zehn Prozent im Minus, doch Analysten sehen Kaufchancen. Berenberg hat das Kursziel von 459 auf 504 Euro erhöht und die Kaufempfehlung bestätigt. Gegenüber dem aktuellen Kursniveau von etwa 350 Euro bedeutet das ein Aufwärtspotenzial von über 44 Prozent.

Einkommensanlegern bietet die Allianz weiterhin attraktive Perspektiven: Die Dividende je Aktie stieg seit 2013 mit einer jährlichen Wachstumsrate von mehr als zehn Prozent. Für 2026 kalkuliert Berenberg mit einer Gesamtrendite aus Dividenden und Rückkäufen von rund sieben Prozent, was im oberen Bereich der historischen Bandbreite läge. Entsprechend hat die Allianz ein Rückkaufprogramm 2026 in Höhe von bis zu 2,5 Milliarden Euro angekündigt; bis zu 25 Millionen Aktien sollen über Börsen und multilaterale Handelssysteme erworben und eingezogen werden.

Ein weiterer struktureller Vorteil sei die hohe IT‑und Digitalisierungsinitiative: Mit etwa 6,4 Milliarden Euro IT‑Ausgaben im Jahr 2025 investiert die Allianz nach Ansicht von Berenberg stärker in Informations‑ und Kommunikationstechnologie als andere europäische Versicherer. Dies verschaffe dem Konzern Wettbewerbsvorteile beim Einsatz von Künstlicher Intelligenz für Kostensenkung und Schadenbearbeitung.

Operativ stützt ein Rekordjahr 2025 den positiven Ausblick: Das operative Ergebnis kletterte auf knapp 17,4 Milliarden Euro, das den Aktionären zuzurechnende Ergebnis lag bei etwa 10,8 Milliarden Euro. Vorstandschef Oliver Bäte profitierte von einem Anstieg seiner Gesamtvergütung auf 11,6 Millionen Euro. Die Dividende soll um elf Prozent auf 17,10 Euro je Aktie erhöht werden.

Fazit: Für risikoaverse Anleger bleibt die Allianz wegen stabiler Erträge, wachsender Kapitalrückflüsse und struktureller Investitionen eine attraktive Option – vorausgesetzt, die Gruppe setzt Digitalisierung und Rückkaufprogramm wie geplant um. Zu beachten sind jedoch auch Unsicherheiten: Makroökonomische Schwankungen, regulatorische Vorgaben und die Frage, wie schnell kleinere Wettbewerber auf digitale Innovationen reagieren können. Anleger sollten daher Valuation und Risiko-Rendite-Profil sorgfältig abwägen und Kursrückschläge nicht ausschließen. Langfristig bleibt die Aktie ein Kandidat für dividendenorientierte Portfolios, sofern die Strategie nachhaltig und diszipliniert umgesetzt wird.

Die Allianz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,20 % und einem Kurs von 353,5EUR auf Tradegate (13. März 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.