Bitcoin-Beben droht: Hayes sieht Kurssturz unter 60.000$ bei Iran-Konflikt

Trotz seiner kurzfristigen Skepsis bleibt Hayes langfristig bullisch: Historisch hätten geopolitische Krisen regelmäßige geldpolitische Lockerungen nach sich gezogen, argumentiert er. Sollte die Federal Reserve zur Stützung von Staatsausgaben und wirtschaftlichen Risiken erneut Liquidität bereitstellen, würde Hayes dies als Kaufgelegenheit für Bitcoin werten. Er sieht in dezentralen Vermögenswerten einen Schutz gegen staatliche Geldschwemme.

Der Krypto‑Markt steht vor geopolitisch bedingter Volatilität: BitMEX‑Mitgründer Arthur Hayes warnt im Podcast „Coin Stories“ vor kurzfristiger Zurückhaltung gegenüber Bitcoin. Hayes sagte, er würde derzeit keinen zusätzlichen US‑Dollar in Bitcoin investieren; der Hauptgrund sei die drohende Eskalation des Konflikts zwischen den USA und dem Iran. In einem solchen Szenario könnten seiner Einschätzung nach steigende Aktienverkäufe den Kryptomarkt mit nach unten ziehen; Bitcoin könne die Marke von 60.000 US‑Dollar unterschreiten, was eine Kaskade von Liquidationen auslösen könne. Aktuell notiert Bitcoin bei etwa 70.000 US‑Dollar; Anlegerstimmung auf Plattformen wie Stocktwits kippte jüngst von „bullish“ zu „neutral“.

Unter Marktbeobachtern gehen die Prognosen jedoch weit auseinander. Mike McGlone von Bloomberg Intelligence hält einen massiven Einbruch für möglich und bestätigt seine langjährigen Bedenken, dass Bitcoin im Extremfall auf rund 10.000 US‑Dollar fallen könnte. Seine Argumentation stützt sich auf die enge Kopplung von Kryptowährungen an traditionelle Risikoanlagen: Solange Aktien absinken, drohe auch Krypto erheblicher Druck.

Dem widersprechen mehrere Branchenvertreter entschieden: Matt Hougan (Bitwise) bezeichnet ein Comeback auf 10.000 US‑Dollar als extrem unwahrscheinlich; dafür wären außergewöhnliche Umstände nötig. Brian Huang (Glider) und Ryan Lee (Bitget) betonen, Bitcoin sei inzwischen zu groß und zu institutionell verankert, um in ein derartiges Tal zurückzufallen. Hinzu komme eine zunehmende institutionelle Nachfrage: Daten von SoSoValue sprechen von rund 1,1 Milliarden US‑Dollar Nettomitteln in Bitcoin‑ETFs allein in diesem Monat.

Kurzfristig bleibt der Markt anfällig — geopolitische Schocks, Fed‑Entscheidungen oder systemische Liquiditätsengpässe könnten heftige Bewegungen auslösen. Langfristig sehen viele Experten jedoch strukturelle Treiber: breitere Adoption, Mining‑Ökosysteme und die Erwartung weiterer geldpolitischer Lockerungen. Für Anleger bedeutet das: erhöhte Wachsamkeit, klare Risikomanagementregeln und Szenarienplanung zwischen taktischer Vorsicht und strategischem Exposure.

Marktteilnehmer sollten sowohl kurzfristige Trigger im Blick behalten – etwa Nachrichtenlage zum Nahen Osten, Zentralbankkommunikation und ETF‑Zuflüsse – als auch strukturelle Indikatoren wie Miner‑Kapazitäten, regulatorische Entwicklungen und institutionelle Verwahrungslösungen. Risikomanagement bleibt zentral: Stopp‑Loss‑level, Diversifikation und Liquiditätsreserve können helfen, Schocks abzufedern. Für langfristig orientierte Investoren bleibt Bitcoin ein diversifizierender Bestandteil mit makroökonomischem Inflationshedge‑Argument, während kurzfristig taktische Zurückhaltung angesichts erhöhter geopolitischer Risiken nachvollziehbar ist. Medien- und Marktanalysen sollten daher Szenarien mit Wahrscheinlichkeiten versehen, um Anlegern klare Entscheidungsgrundlagen zu liefern und Handlungsoptionen für verschiedene Risikoappetit‑Stufen konkret aufzeigen.

Bitcoin wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,29 % und einem Kurs von 71.433USD auf CryptoCompare Index (15. März 2026, 07:42 Uhr) gehandelt.