Zalando-Aktie explodiert: Rekordumsatz, 300 Mio. Rückkauf & KI-Boost

Für 2026 stellte Zalando eine deutliche Beschleunigung in Aussicht: Der Konzern peilt ein bereinigtes operatives Ergebnis von rund 700 Millionen Euro an und erwartet ein Umsatzwachstum von etwa 14,5 Prozent. Auch die Wachstumsdynamik beim GMV soll sich beschleunigen. Treiber sind neben dem Kundenzuwachs vor allem die bereits spürbaren Synergien aus der Integration von About You, deren Realisierung laut Unternehmen schneller gelingt als geplant. Zalando gibt an, Synergien in Höhe von 100 Millionen Euro jährlich bereits bis 2028 erreichen zu wollen.

Zalando hat mit seinen Zahlen für 2025 und einer optimistischen Prognose für 2026 Anleger überrascht und die Aktie deutlich angetrieben. Der Berliner Online-Modehändler meldete für 2025 ein Umsatzplus von 16,8 Prozent auf 12,3 Milliarden Euro; das bereinigte EBIT stieg um 15,6 Prozent auf 591 Millionen Euro. Besonders stark entwickelte sich das Bruttowarenvolumen (GMV) mit einem Anstieg von 14,7 Prozent auf 17,6 Milliarden Euro im B2C-Geschäft; die Zahl aktiver Kundinnen und Kunden erreichte mit 62 Millionen einen Rekordwert. Das durchschnittliche Bestellvolumen legte moderat auf 62,80 Euro zu.

Das Unternehmen betont zudem den strategischen Einsatz von Künstlicher Intelligenz: KI-gestützte Produktinhalte, Logistikoptimierungen und Maßnahmen zur Reduktion von Retouren sollen die Effizienz steigern und das Einkaufserlebnis verbessern. Im B2B-Geschäft wächst der Umsatz deutlich; die Softwareeinheit Scayle expandiert international und sicherte sich unter anderem einen Auftrag von Levi’s, was die Skalierbarkeit der Plattform demonstriert.

Die Ankündigung eines Aktienrückkaufs von bis zu 300 Millionen Euro – rund fünf Prozent der ausstehenden Aktien – unterstreicht das Vertrauen in die Cash-Generierung und wurde von Analysten positiv bewertet. Mehrere Investmenthäuser bestätigten oder hoben ihre Einschätzungen: Goldman Sachs (Kursziel 44 Euro), Metzler (38 Euro) sowie DZ Bank und Bernstein reagierten ebenfalls optimistisch. DZ Bank-Analysten sehen weiteres Aufwärtspotenzial der Konsensschätzungen.

Die Reaktion des Marktes war deutlich: Die Aktie stieg innerhalb weniger Handelstage zweistellig und nähert sich wieder wichtigen technischen Marken. Risiken bleiben jedoch bestehen, etwa durch Wettbewerb, makroökonomische Einflüsse und Unsicherheiten im Zusammenhang mit dem Einsatz neuer Technologien. Insgesamt präsentiert sich Zalando als profitabler Wachstumswert, der seine strategische Transformation in den Zahlen abbildet.

Analystenstimmen untermauern die positive Einschätzung, wenn auch mit unterschiedlichen Preiszielen: Thomas Maul (DZ Bank) sieht einen fairen Wert von 36 Euro, Goldman Sachs setzt 44 Euro an und Metzler 38 Euro. Bernstein hat seine negative Empfehlung aufgegeben und notiert ein konservatives Ziel von 25 Euro. Marktkommentare deuten auf zunehmende Investorennachfrage – unter anderem durch institutionelle Käufer wie ARK – und mögliches Short-Covering hin, was kurzfristig für Schwankungen sorgen kann.

Die Zalando Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,68 % und einem Kurs von 23,44EUR auf Tradegate (13. März 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.