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    Kaffee-Alarm: Rekordprämien aus Brasilien treiben Preise hoch

    Kaffee-Alarm: Rekordprämien aus Brasilien treiben Preise hoch
    Foto: AdobeStock

    Kaffeepreise stehen unter starkem Aufwärtsdruck: Nachdem Kaffeebauern in wichtigen Anbauländern in jüngster Zeit deutlich höhere Aufschläge auf die an den Terminmärkten gehandelten Futures-Preise verlangt haben, verengen sich die Lieferströme in die Verbraucherländer und sorgen für Verluste bei Händlern und Röstern. Marktteilnehmer auf der Jahrestagung der National Coffee Association berichteten, dass brasilianische Erzeuger derzeit Prämien von 50 bis 60 Cent pro Pfund fordern – deutlich über dem üblichen Zuschlag von 5 bis 10 Cent für hochwertige Arabica-Qualitäten. Teilweise behalten Produzenten Bestände als Wertreserve, nachdem mehrere Jahre hoher Preise ihre Liquidität gestärkt haben.

    Die Folge: Der Export brasilianischen Kaffees ging im Februar um 27 Prozent zurück. Einkäufer wenden sich zwar alternativen Herkunftsländern wie Mittelamerika oder Kolumbien zu, doch auch dort steigen die Prämien. Händler, die im vergangenen Jahr auf fallende Futures gesetzt und langfristige Lieferverträge abgeschlossen hatten, sehen sich nun mit teurer Beschaffung konfrontiert und realisieren Verluste. Marktstrukturen verändern sich dadurch: Während die Futures-Kurve kurzfristig Abwärtsbewegungen zeigte, treiben höhere Spot-Prämien und Engpässe die tatsächlichen Einkaufspreise nach oben – ein Faktor, der Volatilität und Gegenparteirisiken erhöht.

    Hinzu kommt wachsende Wetterunsicherheit in Brasilien, dem weltgrößten Kaffeeproduzenten. Eine Analyse der Forschungsinitiative World Weather Attribution macht heftigen Starkregen in Minas Gerais für steigende Produktionsrisiken verantwortlich. Extremniederschläge führten Ende Februar zu schweren Erdrutschen mit Dutzenden Toten und großflächigen Schäden; die Forscher sehen solche Ereignisse als Vorgeschmack auf intensivere Starkregen durch den Klimawandel. Bereits in den vergangenen Jahren führten extreme Witterungsereignisse zu Ertragsrückgängen von bis zu 15–20 Prozent und trieben die Weltmarktpreise. Klimamodelle prognostizieren eine weitere Zunahme der Intensität um mindestens sieben Prozent bei deutlichem Temperaturanstieg.

    Deutschland ist nach Angaben des brasilianischen Exportverbands 2025 zum größten Abnehmer brasilianischen Kaffees aufgestiegen (5,4 Mio. Säcke à 60 kg) – ein Indiz dafür, dass Verbraucherländer empfindlich auf Angebotsengpässe reagieren können. Für die Branche bedeutet dies: erwartbar höhere Rohkaffeezuschläge, anhaltende Preisvolatilität und mögliche Margendrucke bei Röstern und Handelsketten. Kurzfristig dürften erhöhte Prämien und reduzierte Exporte den Spotmarkt stützen; mittelfristig hängt die Preisentwicklung von Erntewetter, Verkaufsbereitschaft der Produzenten und der Fähigkeit der Händler, Risiken zu managen, ab.

    Fazit: Solange Produzenten Bestände zurückhalten und extreme Wetterereignisse die Erträge bedrohen, bleiben die Märkte anfällig für Preissprünge. Marktteilnehmer sollten ihre Absicherungsstrategien prüfen und Lieferkettenresilienz stärken.



    Kaffee

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    Kaffee wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,19 % und einem Kurs von 285,4PKT auf Ariva Indikation (13. März 2026, 21:58 Uhr) gehandelt.





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