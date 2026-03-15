RWE setzt auf USA: 17 Mrd. für KI‑Boom – Kapazität & Dividende steigen

Im Zentrum der US-Strategie stehen neben Wind- und Solarprojekten künftig vermehrt Gaskraftwerke. Diese sollen als flexible Spitzenlastkapazitäten fungieren und die Versorgung in Phasen hoher Nachfrage stabilisieren. RWE besitzt heute rund 13 Gigawatt installierte Leistung in den USA; durch die geplanten Projekte soll die Kapazität bis 2031 auf etwa 22 Gigawatt steigen. Global plant der Versorger, sein Erzeugungsportfolio um rund 25 Gigawatt auf insgesamt etwa 65 Gigawatt auszubauen.

RWE legt nach einem starken Geschäftsjahr 2025 eine ambitious Wachstumsoffensive vor, die den Konzern deutlich stärker an den US-Markt bindet. Vorstand und Management kündigten an, bis 2031 rund 17 Milliarden Euro in den Ausbau des Geschäfts in den Vereinigten Staaten zu investieren – nahezu die Hälfte des geplanten Nettoinvestitionsvolumens von 35 Milliarden Euro für den Zeitraum 2026–2031. Damit will RWE seine Präsenz in einem Markt ausbauen, dessen Stromnachfrage durch den Boom an Rechenzentren und künstlicher Intelligenz rasant wächst.

Finanziell unterlegt RWE die Offensive mit klaren Renditeerwartungen: Für das Investitionsprogramm peilt der Konzern eine durchschnittliche Rendite von mehr als 8,5 Prozent an. Zugleich wird das bereinigte Ergebnis je Aktie bis 2031 von derzeit 2,48 Euro auf rund 4,40 Euro gesteigert – ein jährliches Wachstum von etwa 12 Prozent. Basis für diese Pläne ist ein solides Jahr 2025 mit einem bereinigten EBITDA von 5,1 Milliarden Euro und einem bereinigten Nettoergebnis von 1,8 Milliarden Euro. Die Stromproduktion stieg trotz schlechterer Windverhältnisse in Europa um vier Prozent, die CO2-Emissionen in der Stromerzeugung sanken um zwei Prozent. Im Jahr 2025 investierte RWE brutto 10,8 Milliarden Euro; 2,8 Gigawatt neue Kapazität gingen ans Netz.

Für 2026 erwartet der Konzern ein bereinigtes EBITDA von 5,2 bis 5,8 Milliarden Euro (Netto 1,55–2,05 Milliarden Euro). Für 2027 wird ein weiterer Ergebnissprung prognostiziert (EBITDA 6,2–6,8 Milliarden Euro, Netto bis zu 2,4 Milliarden Euro). Aktionäre sollen stärker partizipieren: Die vorgeschlagene Dividende für 2025 beträgt 1,20 Euro je Aktie, 2026 ist eine Erhöhung auf 1,32 Euro vorgesehen; langfristig strebt RWE ein jährliches Dividendewachstum von rund zehn Prozent an. Zudem soll eine neue Rückkaufermächtigung für eigene Aktien (bis zu zehn Prozent des Grundkapitals) bis April 2028 Flexibilität sichern.

Marktreaktionen fielen überwiegend positiv aus: Goldman Sachs hob das Kursziel von 60 auf 63 Euro und bestätigte „Buy“, Bernstein belässt die Einstufung auf „Market-Perform“ mit 55 Euro Ziel. Während Analysten die Pläne grundsätzlich begrüßen, bleiben Fragen zu Kraftwerksmix, Policy-Risiken in den USA und der Balance zwischen Gas- und Erneuerbareninvestitionen zentrale Stichworte für Investoren. Die virtuelle Hauptversammlung ist für den 30. April 2026 angesetzt.

Die RWE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,22 % und einem Kurs von 57,10EUR auf Tradegate (13. März 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.