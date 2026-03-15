    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRWE AktievorwärtsNachrichten zu RWE
    17 Aufrufe 17 0 Kommentare 0 Kommentare

    RWE setzt auf USA: 17 Mrd. für KI‑Boom – Kapazität & Dividende steigen

    RWE setzt auf USA: 17 Mrd. für KI‑Boom – Kapazität & Dividende steigen
    Foto: Rolf Vennenbernd - dpa

    RWE legt nach einem starken Geschäftsjahr 2025 eine ambitious Wachstumsoffensive vor, die den Konzern deutlich stärker an den US-Markt bindet. Vorstand und Management kündigten an, bis 2031 rund 17 Milliarden Euro in den Ausbau des Geschäfts in den Vereinigten Staaten zu investieren – nahezu die Hälfte des geplanten Nettoinvestitionsvolumens von 35 Milliarden Euro für den Zeitraum 2026–2031. Damit will RWE seine Präsenz in einem Markt ausbauen, dessen Stromnachfrage durch den Boom an Rechenzentren und künstlicher Intelligenz rasant wächst.

    Im Zentrum der US-Strategie stehen neben Wind- und Solarprojekten künftig vermehrt Gaskraftwerke. Diese sollen als flexible Spitzenlastkapazitäten fungieren und die Versorgung in Phasen hoher Nachfrage stabilisieren. RWE besitzt heute rund 13 Gigawatt installierte Leistung in den USA; durch die geplanten Projekte soll die Kapazität bis 2031 auf etwa 22 Gigawatt steigen. Global plant der Versorger, sein Erzeugungsportfolio um rund 25 Gigawatt auf insgesamt etwa 65 Gigawatt auszubauen.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu RWE AG!
    Long
    53,45€
    Basispreis
    0,39
    Ask
    × 14,64
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    60,90€
    Basispreis
    0,40
    Ask
    × 14,28
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Finanziell unterlegt RWE die Offensive mit klaren Renditeerwartungen: Für das Investitionsprogramm peilt der Konzern eine durchschnittliche Rendite von mehr als 8,5 Prozent an. Zugleich wird das bereinigte Ergebnis je Aktie bis 2031 von derzeit 2,48 Euro auf rund 4,40 Euro gesteigert – ein jährliches Wachstum von etwa 12 Prozent. Basis für diese Pläne ist ein solides Jahr 2025 mit einem bereinigten EBITDA von 5,1 Milliarden Euro und einem bereinigten Nettoergebnis von 1,8 Milliarden Euro. Die Stromproduktion stieg trotz schlechterer Windverhältnisse in Europa um vier Prozent, die CO2-Emissionen in der Stromerzeugung sanken um zwei Prozent. Im Jahr 2025 investierte RWE brutto 10,8 Milliarden Euro; 2,8 Gigawatt neue Kapazität gingen ans Netz.

    Für 2026 erwartet der Konzern ein bereinigtes EBITDA von 5,2 bis 5,8 Milliarden Euro (Netto 1,55–2,05 Milliarden Euro). Für 2027 wird ein weiterer Ergebnissprung prognostiziert (EBITDA 6,2–6,8 Milliarden Euro, Netto bis zu 2,4 Milliarden Euro). Aktionäre sollen stärker partizipieren: Die vorgeschlagene Dividende für 2025 beträgt 1,20 Euro je Aktie, 2026 ist eine Erhöhung auf 1,32 Euro vorgesehen; langfristig strebt RWE ein jährliches Dividendewachstum von rund zehn Prozent an. Zudem soll eine neue Rückkaufermächtigung für eigene Aktien (bis zu zehn Prozent des Grundkapitals) bis April 2028 Flexibilität sichern.

    Marktreaktionen fielen überwiegend positiv aus: Goldman Sachs hob das Kursziel von 60 auf 63 Euro und bestätigte „Buy“, Bernstein belässt die Einstufung auf „Market-Perform“ mit 55 Euro Ziel. Während Analysten die Pläne grundsätzlich begrüßen, bleiben Fragen zu Kraftwerksmix, Policy-Risiken in den USA und der Balance zwischen Gas- und Erneuerbareninvestitionen zentrale Stichworte für Investoren. Die virtuelle Hauptversammlung ist für den 30. April 2026 angesetzt.



    RWE

    +3,22 %
    +8,82 %
    +11,05 %
    +32,72 %
    +84,88 %
    +48,30 %
    +77,19 %
    +431,88 %
    +200,29 %
    ISIN:DE0007037129WKN:703712

    Die RWE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,22 % und einem Kurs von 57,10EUR auf Tradegate (13. März 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    RWE setzt auf USA: 17 Mrd. für KI‑Boom – Kapazität & Dividende steigen RWE legt nach einem starken Geschäftsjahr 2025 eine ambitious Wachstumsoffensive vor, die den Konzern deutlich stärker an den US-Markt bindet. Vorstand und Management kündigten an, bis 2031 rund 17 Milliarden Euro in den Ausbau des Geschäfts in den …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     