Deutsche Bank meldet Form‑20F – Capital Group sinkt unter 3% Anteil

Parallel dazu ging am Abend des 12. März eine Stimmrechtsmitteilung der Deutsche Bank ein: Die US‑Investmentgesellschaft The Capital Group Companies, Inc. hat ihren Anteil an den Stimmrechten an der Deutsche Bank gemeldet. Nach der Mitteilung vom 11. März 2026 belief sich der zugerechnete Anteil der Capital Group auf 55.979.370 Aktien, was 2,93 Prozent der stimmberechtigten Aktien entspricht. Zuvor hatte die Gesellschaft in ihrer letzten Mitteilung einen Stimmenanteil von 4,94 Prozent angegeben. Die Gesamtzahl der zugrunde gelegten Stimmrechte beträgt demnach 1.910.578.977.

Die Deutsche Bank AG hat am 12. März 2026 ihr Form 20‑F bei der US‑Börsenaufsichtsbehörde SEC eingereicht und die Unterlage zur Einsichtnahme auf ihrer Investor‑Relations‑Website veröffentlicht. Die Mitteilung erfolgte über den EQS‑Dienst und wurde als Drittstaatveröffentlichung nach § 50 Abs. 1 Nr. 2 WpHG europaweit verbreitet. Form 20‑F ist das zentrale Berichtsformat für ausländische Emittenten an US‑Investoren und enthält üblicherweise Jahresabschlussdaten, Governance‑Informationen sowie regulatorische Angaben.

Aus den Angaben geht hervor, dass die Capital Group keine direkten Stimmrechte hält; die 2,93 Prozent sind vollständig zugerechnete Rechte gemäß den Regelungen des WpHG. Instrumente, die zu Stimmrechtsrechten führen könnten, wurden nicht ausgewiesen. Die Mitteilung enthält ferner die übliche Darstellung der Konzernstruktur des meldepflichtigen Investors, darunter mehrere Tochtergesellschaften wie Capital Research and Management Company und verschiedene Capital‑Gruppen‑Einheiten, ohne dass hiervon konkrete zusätzliche Anteile ausgewiesen werden.

Die Absenkung des gemeldeten Anteils unter die 3‑Prozent‑Schwelle dürfte vor allem formale Implikationen für die Meldepflichten haben: Erreicht oder unterschreitet ein Anleger definierte Schwellenwerte, sind entsprechende Meldungen nach dem WpHG erforderlich. In der Investorenszene werden solche Bewegungen meist als Ausdruck von Portfolio‑Rebalancing, taktischen Verkäufen oder Veränderungen in der Zurechnungskette interpretiert. Ob es sich um tatsächliche Verkäufe von Aktien, Umstrukturierungen innerhalb der Kapitalgruppe oder Änderungen in der Zuordnung von Rechten handelt, geht aus der Meldung nicht hervor.

Für Marktteilnehmer sind die beiden Meldungen relevant: Das Form‑20F liefert aktuelle, für internationale Investoren wichtige Informationen zur Deutschen Bank, während die Stimmrechtsmitteilung Aufschluss über institutionelle Eigentumsverhältnisse und mögliche Stimmverhältnisse bei Aktionärsversammlungen gibt.

Die Deutsche Bank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,96 % und einem Kurs von 25,39EUR auf Tradegate (13. März 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.