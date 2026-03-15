K+S: Ebitda‑Ziel 600–700 Mio., Aktie schießt hoch — Dividende fällt

Die vorgelegten Jahreszahlen 2025 zeigen ein gemischtes Bild. Der Umsatz stagnierte bei 3,65 Mrd. Euro, das Ebitda stieg um etwa zehn Prozent auf 613 Mio. Euro und lag damit im Zielband und nahe der Analystenerwartung. Bereinigt um Sondereffekte betrug das Konzernergebnis 125,5 Mio. Euro; der bereinigte Free Cashflow fiel mit rund 29 Mio. Euro deutlich niedriger als 2024 aus. Belastend wirkte eine außerordentliche Wertminderung auf das Düngergeschäft, die unterm Strich zu einem Jahresverlust von rund 1,1 Mrd. Euro führte. K+S investierte 2025 stark in den Hochlauf des Werks Bethune (Kanada) sowie in das Projekt Werra 2060 zur Laufzeitverlängerung des Werra-Verbundwerks.

K+S startet mit optimistischem, aber vorsichtigem Ausblick ins Geschäftsjahr 2026. Vorstandschef Christian Meyer peilt ein bereinigtes Ebitda von 600 bis 700 Mio. Euro an – damit sollte das operative Ergebnis tendenziell über dem Vorjahr liegen, kann aber im ungünstigsten Fall auch leicht darunter ausfallen. Entscheidend für das Erreichen des oberen Bereichs der Spanne sei vor allem die Frühjahrssaison: Ein Absatzanstieg um rund 0,3 Mio. Tonnen auf 7,6 Mio. Tonnen und eine anhaltende Erholung der Kalipreise in Brasilien müssten greifen, damit die positive Dynamik in andere Märkte und Produktgruppen ausstrahlt.

An der Börse führte der optimistische Ausblick zusammen mit geopolitischen Sorgen zu deutlichen Kursgewinnen: Die Aktie legte an einem Tag bis zu 14 Prozent auf 17,79 Euro zu und steht seit Jahresbeginn rund 44 Prozent im Plus; zeitweise notierte sie Mitte März bei 18,65 Euro – dem höchsten Stand seit April 2023.

Der Iran-Krieg und die teils blockierte Straße von Hormus rücken als Risiko und Chance zugleich in den Fokus. Experten der Citigroup betonen, dass rund zehn Prozent der weltweiten Kaliproduktionskapazitäten in der Golfregion liegen und die eingeschränkte Verfügbarkeit von Schwefel – einem relevanten Rohstoff für Spezialdünger – Preisschübe auslösen könnte. K+S profitiere hier, weil Schwefel bereits in seinen Kaliprodukten enthalten ist; zudem sei rund 70 Prozent des europäischen und kanadischen Erdgasbedarfs für 2026 abgesichert. Analystenstimmen sind gespalten: JPMorgan sieht den Ausblick leicht über den Erwartungen, die DZ Bank stufte Aktien zwar auf „Verkaufen“ herab, hob aber den fairen Wert auf 14,50 Euro und warnt vor einer möglichen temporären Preisverzerrung oder einer Nachfragekappung der Landwirte. Die Dividende soll aufgrund des geringeren bereinigten Free Cashflows von 15 auf 7 Cent je Aktie sinken. K+S strebt für 2026 mindestens einen ausgeglichenen bereinigten freien Finanzmittelfluss an.

Die K+S Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,76 % und einem Kurs von 18,23EUR auf Tradegate (13. März 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.