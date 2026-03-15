Grenke trotzt Pleiten: Gewinn steigt – Aktie stürzt ab

Gleichzeitig belastete eine sich weiter verschlechternde Risikosituation das Ergebnis aus Schadensabwicklung und Risikovorsorge. Die Schadenquote kletterte 2025 um 0,4 Prozentpunkte auf 1,7 Prozent. Für 2026 erwartet Grenke eine ähnlich hohe Quote von 1,6 bis 1,7 Prozent, sodass die Risikovorsorge weiterhin eine Ertragsquelle mit erhöhtem Druck bleiben dürfte. Analysten nahmen die Zahlen mit gemischten Gefühlen auf: Die DZ Bank lobte den deutlichen Anstieg des Zinsüberschusses und die unterproportionale Kostenentwicklung, zeigte sich jedoch von der Risikovorsorge leicht enttäuscht. Warburg bezeichnete die Entwicklung als solide.

Grenke hat im Geschäftsjahr 2025 trotz anhaltend hoher Zahlungsausfälle und Insolvenzen unter Kunden einen moderaten Gewinnzuwachs erzielt und gibt für 2026 erneut steigende Erträge in Aussicht. Der Leasingspezialist aus Baden-Baden meldete einen Jahresüberschuss von 71,8 Millionen Euro – ein Plus von 2,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr – und erfüllte damit die untere Grenze seiner Prognose. Operativ profitierte das Unternehmen vom kräftigen Zuwachs im Neugeschäft: Die Neugeschäftsvolumina stiegen auf 3,3 Milliarden Euro (+8 Prozent), die operativen Erträge wuchsen um 14,7 Prozent auf knapp 661 Millionen Euro.

Strategisch stellt Grenke sein Geschäftsmodell auf schlankere Kerntätigkeiten um. Vorstandschef Sebastian Hirsch betonte den Abschluss der Rückkäufe von Franchisegesellschaften und den laufenden Verkauf des Factoring-Geschäfts an die Schweizer Teylor AG als wichtige Schritte zur Schärfung des Fokus. Künftig will sich das Unternehmen vollständig auf das globale Small-Ticket-Leasing konzentrieren – Verträge etwa für Laptops, Kopierer oder Drucker. Als finanzielles Ziel gibt Grenke eine Nachsteuer-Eigenkapitalrendite von zehn Prozent bis 2030 aus, mit einer jährlichen Verbesserung um durchschnittlich etwa einen Prozentpunkt.

Für 2026 rechnet das Management mit einem Ergebnis zwischen 74 und 86 Millionen Euro – im besten Fall ein Anstieg von knapp 20 Prozent, im ungünstigsten Szenario ein leichter Rückgang. Das Neugeschäft soll weiter wachsen und 3,4 bis 3,6 Milliarden Euro erreichen. Die Hauptversammlung ist für den 24. April 2026 angesetzt; Vorstand und Aufsichtsrat schlagen eine leicht erhöhte Dividende von 0,42 Euro je Aktie vor sowie mehrere Governance- und Kapitalmaßnahmen: Entlastungen, Wahlvorschläge, Bestellung der BDO als Abschlussprüfer sowie eine neue fünfjährige Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien (bis zu 5 % des Kapitals). Zudem steht eine Anpassung der Aufsichtsratsvergütung auf der Agenda.

An der Börse reagierte die Aktie volatil: Zunächst stieg sie, ehe sie deutlich fiel und zeitweise über acht Prozent an Wert verlor, was sie an das Ende des SDax rückfallen ließ. Kurzfristig sind Anleger damit sensibel für Risikovorsorge und die Fortschritte beim strategischen Umbau.

Die GRENKE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,61 % und einem Kurs von 13,26EUR auf Tradegate (13. März 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.