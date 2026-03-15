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    Vorschlag 1: Daimler Truck unter Druck: US-Zölle, Gewinnrückgang & 5.000 Jobs Vorschlag 2: Gewinnrutsch bei Daimler Truck – Marge fällt, Rückkauf angekündigt Vorschlag 3: Daimler Truck verliert Markt – Auftragseingang steigt leicht

    Vorschlag 1: Daimler Truck unter Druck: US-Zölle, Gewinnrückgang & 5.000 Jobs Vorschlag 2: Gewinnrutsch bei Daimler Truck – Marge fällt, Rückkauf angekündigt Vorschlag 3: Daimler Truck verliert Markt – Auftragseingang steigt leicht
    Foto: Bernd Weißbrod - dpa

    Daimler Truck hat das Geschäftsjahr 2025 in einem volatil bleibenden Umfeld abgeschlossen und signalisiert zugleich, dass die Erholung noch fragil ist. Belastend wirkten insbesondere die US-Zölle, die das operative Ergebnis spürbar drückten: Das um Sondereffekte bereinigte EBIT fiel um fast ein Fünftel auf 3,78 Milliarden Euro, die bereinigte operative Marge im Industriegeschäft sank um 1,1 Prozentpunkte auf 7,8 Prozent. Vorstandsvorsitzende Karin Radström peilt für 2026 eine Marge von 6 bis 8 Prozent an – ein Zielkorridor, der Marktteilnehmern teils zu konservativ erscheint, nachdem Analysten zuvor am oberen Rand der bisherigen Bandbreite lagen.

    Der Umsatz im Industriegeschäft brach 2025 um zehn Prozent auf 45,9 Milliarden Euro ein; unter dem Strich reduzierte sich der Konzerngewinn um 34 Prozent auf 3,1 Milliarden Euro. Trotz des Rückgangs wollen die Verantwortlichen die Dividende stabil bei 1,90 Euro halten, was Aktionären kurzfristig Halt geben dürfte. Die Aktie reagierte mit einem vorbörslichen Abschlag von 2,4 Prozent, hat im laufenden Jahr aber bislang rund 13 Prozent gewonnen — auch geopolitische Krisen wie der Ausbruch des Nahost-Kriegs wirkten nur vorübergehend belastend.

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    Die Absatzdaten zeigen deutliche Schwächen, vor allem in Nordamerika: Der Verkauf von Lkw und Bussen ging insgesamt um acht Prozent auf 422.510 Einheiten zurück, in Nordamerika sogar um 26 Prozent auf rund 142.000 Fahrzeuge. Die Zurückhaltung der Spediteure beim Bestellen neuer Fahrzeuge und die Unsicherheit durch US-Zölle erschweren Prognosen für das künftige Transportvolumen. Positiv: Der Auftragseingang zog leicht an (+2 % auf 425.458 Fahrzeuge) und im Schlussquartal legte er um 13 Prozent zu — ein Indiz für eine beginnende Belebung der Nachfrage.

    Als Reaktion fährt Daimler Truck ein Kostensenkungsprogramm namens „Cost Down Europe“ mit dem Ziel, die laufenden Kosten in Europa bis 2030 um mehr als eine Milliarde Euro zu reduzieren. Rund 5.000 Stellen in Deutschland sollen wegfallen; bereits 2025 erzielte das Unternehmen Nettoeinsparungen von über 100 Millionen Euro und strebt für 2026 mindestens 250 Millionen Euro an. Zugleich wurde ein Aktienrückkaufprogramm angekündigt: Bis zu 2 Milliarden Euro sollen zwischen März 2026 und März 2028 eingesetzt werden, die erste Tranche umfasst bis zu 400 Millionen Euro.

    Die Analystenmeinungen bleiben gespalten: Bernstein bleibt vorsichtig mit „Underperform“ und Ziel 34 Euro, während JPMorgan mit „Overweight“ und Ziel 47 Euro auf die robuste Quartalsleistung verweist, zugleich aber die konservative Ergebnisprognose für 2026 kritisiert. Fazit: Daimler Truck zeigt operative Widerstandskraft, steht aber weiterhin vor strukturellen und geopolitischen Risiken; erfolgreiche Kostenreduktion und eine Stabilisierung der Nordamerika-Nachfrage sind entscheidende Faktoren für die weitere Kursentwicklung.



    Daimler Truck Holding

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    Die Daimler Truck Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,25 % und einem Kurs von 42,57EUR auf Tradegate (13. März 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.



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