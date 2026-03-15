DZ Bank stuft freenet ab: Fair Value sinkt — Dividende als Rettungsanker

Die DZ-Bank-Analyse hebt hervor, dass die vorläufigen Geschäftszahlen und der Blick auf 2026 enttäuschten, ohne jedoch Details zu operativen Kennzahlen in der Kurzmitteilung zu nennen. Die Anpassung des Fair Values um rund 14,7 Prozent spiegelt die Neubewertung des Geschäftsrisikos und der Wachstumserwartungen wider. Die Herabstufung auf "Halten" deutet darauf hin, dass Analysten aktuell kein signifikantes Aufwärtspotenzial sehen, zugleich aber kurzfristig das Abwärtspotenzial durch die hohe Dividendenzahlung begrenzt sein dürfte.

Die DZ Bank hat ihre Einschätzung für die freenet-Aktie nach Vorlage vorläufiger Zahlen und eines Ausblicks auf 2026 abgesenkt. In einer am 12. März veröffentlichten Studie stuft Analyst Karsten Oblinger die Aktie für 2025 von "Kaufen" auf "Halten" herunter und reduziert den Fair Value von 34 auf 29 Euro. Damit signalisiert die Großbank, dass die jüngsten Ergebnisse und die Prognose die Markterwartungen nicht erfüllten; zugleich wird der auf Rekordniveau vorgeschlagene Dividendenvorschlag für 2025 sowie die in Aussicht gestellte Mindestdividende als Puffer gegen stärkere Kursverluste bewertet.

Parallel dazu hat die freenet AG über den Dienstleister EQS eine Vorabbekanntmachung zur Veröffentlichung ihres Konzern-Jahresfinanzberichts gemacht. Demnach werden die vollständigen Jahresberichte sowohl in deutscher als auch in englischer Sprache am 20. März 2026 auf den Investor-Relations-Seiten des Unternehmens zur Verfügung gestellt (www.freenet.ag/investor-relations/publikationen/downloads/index.html und die englische Version im englischen Bereich der Website). Die Mitteilung an EQS erfolgte am 12. März, 13:03 CET/CEST; für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.

Für Investoren bedeutet die DZ-Bank-Einschätzung eine vorsichtigere Haltung: Die Herabstufung signalisiert, dass Analysten mittelfristig nur begrenzte Kursphantasie sehen, während die Dividendenpolitik als defensives Element wirkt. Aktionäre sollten auf die vollständigen Zahlen achten, die am 20. März veröffentlicht werden, um ein vollständigeres Bild von Umsatz-, Ergebnis- und Cashflow-Entwicklung sowie von Strategiehinweisen für 2026 zu erhalten. Insbesondere die Nachhaltigkeit der angekündigten Mindestdividende und mögliche operative Gegenmaßnahmen des Managements werden entscheidend für die Neubewertung durch den Markt sein.

Insgesamt bleibt die Lage für freenet aus Sicht der DZ Bank ambivalent: operative Enttäuschungen drücken die Bewertung, während eine attraktive Ausschüttungspolitik kurzfristig Schutz bieten kann. Die kommenden detaillierten Finanzberichte dürften die Grundlage für eine differenziertere Analyse und mögliche weitere Analystenreaktionen liefern.

Die freenet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,66 % und einem Kurs von 27,02EUR auf Tradegate (13. März 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.