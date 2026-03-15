Adobe-Chefwechsel schockt Anleger: Aktie stürzt trotz solider Zahlen

Im ersten Geschäftsquartal bis zum 27. Februar steigerte Adobe den Umsatz im Jahresvergleich um zwölf Prozent auf 6,40 Milliarden US-Dollar (knapp 5,6 Mrd. Euro). Das bereinigte Ergebnis je Aktie kletterte um fast ein Fünftel auf 6,06 Dollar, der Nettogewinn legte um rund vier Prozent auf 1,89 Milliarden Dollar zu. Für das laufende Quartal gab die Unternehmensführung Erlöse zwischen 6,43 und 6,48 Milliarden Dollar und ein bereinigtes Ergebnis je Aktie von 5,80 bis 5,85 Dollar an – ebenfalls über den Konsenserwartungen.

Adobe steht vor einem Führungswechsel, der die ohnehin volatile Anlegerstimmung zusätzlich belastet. Konzernchef Shantanu Narayen (62), der das Unternehmen seit Dezember 2007 leitete und maßgeblich den Übergang zu einem Abo- und Cloud-Geschäftsmodell verantwortet hat, will zurücktreten, sobald ein Nachfolger gefunden ist. Narayen bleibt jedoch Verwaltungsratsvorsitzender. Die Ankündigung erfolgte zeitgleich mit der Vorlage der Quartalszahlen – einem Ergebnis, das fundamental solide ausfiel, an den Märkten aber überwiegend in den Hintergrund trat.

Trotz dieser Zahlen geriet die Aktie im nachbörslichen und vorbörslichen Handel deutlich unter Druck: Kurseinbrüche von sieben bis acht Prozent führten zeitweise zu Notierungen um 248–250 Dollar, womit das Papier massiv von seinen Spitzenwerten der Vorjahre entfernt ist. Analysten und Investoren sehen im angekündigten Chefwechsel großen Unsicherheitsfaktor: Barclays’ Saket Kalia senkte das Kursziel von 335 auf 275 Dollar und stufte die Aktie von „Overweight“ auf „Equal Weight“ herab. Kalia verwies auf einen verhaltenen Netto-Zuwachs an jährlich wiederkehrenden Erlösen (NNARR) und betonte, dass die Suche und Einarbeitung eines Nachfolgers Monate dauern werde, wodurch strategische Veränderungen Zeit bräuchten.

Mark Murphy von JPMorgan bleibt trotz der Zahlen optimistisch und sieht die Voraussetzungen für die nächste Wachstumsphase gelegt. Andere Beobachter, darunter Emarketer-Analystin Grace Harmon, warnen vor offenen Fragen zur strategischen Kontinuität, Kapitalallokation und Innovationsgeschwindigkeit – besonders angesichts des immer stärkeren Wettbewerbs durch neue KI-Anbieter.

Adobe reagiert auf diesen Wettbewerbsdruck, indem es KI-Funktionen in Kreativ- und Marketing-Software integriert und eigene Modelle anbietet, die Bilder ohne Urheberrechtsrisiken generieren sollen. Ob die neue Führung dieses Spannungsfeld zwischen disziplinierter Umsetzung und aggressiven KI-Investitionen erfolgreich managen kann, dürfte entscheidend für die Bewertung des Unternehmens sein. Bis zur Klärung der Nachfolge bleibt die Aktie anfällig für weitere Kursausschläge.

Die Adobe Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -7,58 % und einem Kurs von 249,3EUR auf Nasdaq (14. März 2026, 01:00 Uhr) gehandelt.