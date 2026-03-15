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    Krise bei TUI: Evakuierungen, neue EU-Storno-Regeln und Aktienrutsch

    Krise bei TUI: Evakuierungen, neue EU-Storno-Regeln und Aktienrutsch
    Foto: Soeren Stache - dpa-Zentralbild/dpa

    Die aktuellen Ereignisse rund um TUI und die Reisewirtschaft liefern ein prägnantes Bild von operativen Risiken, regulatorischen Änderungen und Marktreaktionen. Nach stundenlangen Verzögerungen infolge des Israel‑Iran-Konflikts sind die letzten 180 Passagiere der Mein Schiff 5 auf dem Rückweg nach Deutschland. Ein Qatar‑Airways‑A380 startete in Doha; die Maschine soll am Abend in Frankfurt landen. Damit sind nach Unternehmensangaben alle Gäste von den betroffenen Schiffen evakuiert. Bereits vor Tagen waren die Gäste der Mein Schiff 4 heimgeholt worden. Beide Schiffe bieten zusammen Platz für gut 5.000 Passagiere – ein logistischer und finanzieller Aufwand, der von Reedereien in Krisensituationen zu stemmen ist.

    Parallel dazu hat das Europäische Parlament neue Verbraucherschutzregeln für Pauschalreisende beschlossen. Die Neuregelung erweitert die Möglichkeit zur kostenfreien Stornierung: Zukünftig gelten nicht nur außergewöhnliche Umstände am Zielort, sondern auch solche am Abreiseort oder Ereignisse, die die Reise erheblich beeinträchtigen, als mögliche Rücktrittsgründe – die Bewertung bleibt allerdings einzelfallabhängig. Neu sind verbindliche Regeln für Reisegutscheine: Veranstalter dürfen Gutscheine anbieten, Reisende können diese jedoch ablehnen und innerhalb von 14 Tagen Erstattung verlangen. Gutscheine sind auf maximal zwölf Monate begrenzt; nicht eingelöste oder abgelaufene Gutscheine müssen erstattet werden. Bevor die Richtlinie wirksam wird, steht noch die formale Zustimmung der Mitgliedstaaten aus; nach Inkrafttreten haben diese 28 Monate zur Umsetzung in nationales Recht.

    Marktseitig sorgen solche Entwicklungen zusammen mit Unternehmensnachrichten für Nervosität. Forenkommentare berichten von Kursverlusten, Stimmen sprechen von fast 30 Prozent Rückgang vom Hoch, Gewinnwarnungen und dem Bruch technischer Trendlinien. Kritische Anleger monieren Führungsfragen beim Management und hohe Verluste bei Altaktionären. Demgegenüber verweist das Unternehmen auf eine aktive Hedging‑Strategie zur Absicherung von Treibstoff- und Fremdwährungsbedarf, die kurzfristig Kostensicherheit bringen soll (Details in einem veröffentlichten PDF‑Report).

    Für die Branche bedeuten die neuen EU‑Regeln potenziell zusätzliche Liquiditätsbelastungen, weil mehr Rückerstattungsansprüche bestehen können. Gleichzeitig reduzieren Hedging und Krisenmanagement operative Unsicherheiten. Anleger sollten die Kombination aus geopolitischen Risiken, regulatorischer Neuordnung und Unternehmenskennzahlen im Blick behalten, da sie sich mittelbar auf Umsätze, Cashflow und Bewertungsniveaus der Reisekonzerne auswirken.



    TUI

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    ISIN:DE000TUAG505WKN:TUAG50

    Die TUI Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,75 % und einem Kurs von 6,63EUR auf Tradegate (13. März 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.




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