Hapag-Lloyd: Kursplus nach Upgrade — Containerschiff von Splitter getroffen

Gleichzeitig signalisiert Styrman, dass sich strukturelle Verwerfungen in den Routen zu anhaltenden Belastungen führen könnten: Er erwartet für Hapag-Lloyd 2026 keine Rückkehr über das lange gemiedene Rote Meer, stattdessen sollen Schiffe weiterhin Umwege über das Kap der Guten Hoffnung fahren. Solche längeren Fahrzeiten binden Kapazitäten und könnten mittelfristig den Aufwärtsdruck auf Frachtraten erhöhen. Zudem hat der Analyst sein Bewertungsmodell bereits an die geplante Übernahme der israelischen Reederei ZIM angepasst, was die Einschätzung der künftigen Ertrags- und Kapazitätslage beeinflusst.

Hapag-Lloyd hat am Freitagvormittag eine deutliche Kursrally verzeichnet: Die Aktie stieg um knapp 6,5 Prozent auf 142 Euro. Auslöser der Erholung war eine Neubewertung durch Kepler-Cheuvreux-Analyst Axel Styrman, der sein Kursziel spürbar auf 149 Euro anhob und damit eine zuvor skeptische Einschätzung aufgab. Stattdessen votiert er nun mit „Hold“. Styrman begründet seine vorsichtig positive Haltung mit begrenzten direkten Auswirkungen des regionalen Konflikts im Nahen Osten auf den weltweiten Containerverkehr. Nur rund zwei Prozent des globalen Seefrachtvolumens verlaufe durch die Straße von Hormus – ein Engpass für Öl- und Gaslieferungen, aber für Containertransporte insgesamt weniger zentral.

Die positive Marktreaktion erfolgt vor dem Hintergrund konkreter Sicherheitsvorfälle in der Schifffahrtsregion: Ein Containerschiff von Hapag-Lloyd, die „Source Blessing“, wurde westlich der Straße von Hormus nach Unternehmensangaben von einem Granatsplitter getroffen. An Bord brach ein Feuer aus, das die Besatzung jedoch löschen konnte; es gab keine Verletzten. Angaben zum aktuellen Standort des zeitweise weitervermieteten Schiffes machte Hapag-Lloyd aus Sicherheitsgründen nicht. Der Vorfall wurde auch von der britischen Seehandelsaufsicht vermeldet, die von einem Projektiltreffer nördlich von Dubai berichtete. Die „Source Blessing“ fährt unter liberianischer Flagge, ist über 240 Meter lang, wurde 2003 gebaut und kann rund 3.200 TEU laden.

Die Angriffe auf Schiffe und die offensive Bedrohungslage seit Kriegsbeginn haben den Verkehr durch die für Öl- und LNG-Transporte bedeutende Meerenge de facto nahezu zum Erliegen gebracht. Der Schifffahrtsdienst Alphaliner hatte zudem Anfang März vermeldet, dass sich mehrere Hapag-Lloyd-Schiffe – fünf nach seinen Angaben – in der Golfregion aufhielten. Für Investoren bleibt damit das Spannungsfeld zwischen kurzfristigen Sicherheitsrisiken und möglichen positiven Ertragswirkungen durch verknappte Kapazitäten entscheidend für die weitere Kursentwicklung.

Die Hapag-Lloyd Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,21 % und einem Kurs von 142EUR auf Tradegate (13. März 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.