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    Netflix: Werbe‑Boom & Oscar‑Hits – lohnt die Aktie bei 100$?

    Netflix: Werbe‑Boom & Oscar‑Hits – lohnt die Aktie bei 100$?
    Foto: Netflix

    Netflix steht derzeit im Fokus der Märkte. Nach dem Rekordhoch von über 132 US‑Dollar im Juni 2025 ist die Aktie nach einer deutlichen Korrektur bis Anfang März 2026 wieder deutlich darunter und ringt um die 100‑Dollar‑Marke. Operativ präsentiert sich das Unternehmen jedoch stark: Für das Geschäftsjahr 2025 meldete Netflix Umsatzerlöse von 45,2 Milliarden US‑Dollar (+16 Prozent) und einen Nettogewinn von 10,98 Milliarden US‑Dollar (+26 Prozent). Entscheidender Wachstumstreiber ist das Werbegeschäft; preislich attraktivere, werbefinanzierte Abos erschließen neue Nutzersegmente und erhöhen den durchschnittlichen Erlös pro Kunde. Das Management peilt für 2026 Werbeerlöse von rund 3 Milliarden US‑Dollar an, also eine Verdopplung.

    Die gescheiterte Übernahmeoffensive um Warner Bros. Discovery prägte die Diskussion um die Aktie. Netflix hatte zunächst ein Barangebot von knapp 83 Milliarden US‑Dollar ins Spiel gebracht, womit erhebliche Finanzierungsfragen und die Gefahr einer hoch verschuldeten Bilanz verbunden gewesen wären. Nachdem Wettbewerberangebote deutlich höher lagen, zog Netflix im Februar 2026 zurück und begründete den Ausstieg mit mangelnder Rentabilität des Angebots. Dieser strategische Rückzug beseitigt einen wesentlichen Unsicherheitsfaktor, bewahrt die Bilanz und schafft Klarheit für Investoren.

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    Bewertungstechnisch notiert das Papier bei einem Kurs‑Gewinn‑Verhältnis von circa 45 – höher als in der Krise 2022, aber niedriger als der dreijährige Durchschnitt von etwa 51. Für 2026 prognostiziert das Management ein Umsatzwachstum zwischen 12 und 14 Prozent, begleitet von weiterem Abonnentenwachstum dank exklusiver Inhalte und lokalisierter Produktionen. Die Erwartungshaltung der Märkte bleibt hoch; daher dürften Quartale eher der Konsolidierung als spektakulären Kursreaktionen dienen.

    Zu den wichtigsten Beobachtungspunkten für Investoren zählen nun das Content‑Lineup und die internationale Expansion: Lokalisierte Serien und Blockbuster wie das Animationsmusical "KPop Demon Hunters" (über 500 Mio. Views, Oscar‑Nominierung) unterstreichen die Fähigkeit, globale Hits zu produzieren, die Abonnenten binden und Zusatzumsätze generieren. Wettbewerb und Preisdruck bleiben zwar persistent – insbesondere durch Disney, Amazon und lokale Streamingdienste –, doch die Monetarisierungsoptionen über Werbung und differenzierte Abo‑Modelle geben Netflix Spielraum, Margen zu verbessern, ohne die Stammkundschaft zu verlieren. Kurzfristig entscheidet das Momentum der Werbeeinnahmen über die Sentiment‑entwicklung; mittelfristig ist das Unternehmen gut positioniert, um Renditen für geduldige Anleger zu liefern. Risiken wie Regulierung, Contentkosten und Währungsschwankungen bleiben jedoch relevant für Anleger insgesamt.



    Netflix

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    Die Netflix Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,06 % und einem Kurs von 95,31EUR auf Nasdaq (14. März 2026, 01:00 Uhr) gehandelt.



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