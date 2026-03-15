Streik und Nahost-Konflikt: Lufthansa zwischen Chaos und Chance

Die Lufthansa-Gruppe steht derzeit unter einem doppelten operativen und geopolitischen Druck, der kurzfristig zu erheblichem Störungs- und Ertragsrisiko, zugleich aber auch zu lukrativen Nachfrageverschiebungen führt. Piloten der Vereinigung Cockpit (VC) haben ihren am Donnerstag begonnenen Streik fortgesetzt; erneut fielen laut Flughafendaten Hunderte Flüge vor allem an den Drehkreuzen Frankfurt und München aus. Lufthansa rechnet erst für Samstag mit einer Rückkehr zu einem regulären Flugplan. Die VC berichtet von hoher Beteiligung und erheblicher Wirkung der zweiten Streikwelle; bereits am 12. Februar hatte der Tarifkonflikt um Betriebsrenten einen Großteil des Flugprogramms lahmgelegt.

Lufthansa hatte für die Streiktage einen Sonderflugplan angekündigt, der mindestens die Hälfte des üblichen Angebots, auf Fernstrecken sogar 60 Prozent, vorsehen sollte. Die Gewerkschaft widersprach und meldete deutlich höhere Ausfälle; Flughafenbetreiber verzeichneten am ersten Streiktag rund 400 von 1.165 Starts und Landungen in Frankfurt sowie 230 von rund 800 Bewegungen in München – die Mehrzahl entfiel auf Lufthansa-Verbindungen. Teilweise entschärfte sich die Lage durch ein früheres Ende des Ausstandes bei der Regionaltochter Cityline, die mit 30 Flugzeugen wichtige Zubringerleistungen erbringt; dort geht es um Gehaltsforderungen, während bei Cargo und der Kerngesellschaft weiter um Betriebsrenten gestritten wird. Lufthansa setzt auf größere Flugzeuge, Umverteilung innerhalb der Konzernairlines, freiwillige Crews und Subunternehmen, um Ausfälle zu begrenzen.