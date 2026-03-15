Worthington senkt Annahmeschwelle — Übernahme von Klöckner wahrscheinlicher

Parallel zu dieser strategischen Entwicklung zeigen mehrere Stimmrechtsmitteilungen kurzfristige Verschiebungen im Aktionärsbild. Goldman Sachs meldete zum 9. März einen Gesamtanteil von 8,26 Prozent an Klöckner-Stimmen: 4,59 Prozent Stimmrechte werden zugerechnet, daneben entfallen 3,67 Prozent auf verschiedene Instrumente (Rückforderungsansprüche, Right of Use, Equity-Swap-Belegungen). Das deutet auf ein hohes Engagement über derivative Konstrukte und verwaltete Portfolios hin, das die effektive Einflussnahme über physische Aktien hinaus vergrößert.

Vorstand und Aufsichtsrat der Klöckner & Co SE haben die bisherige Empfehlung zur Annahme des Übernahmeangebots der Worthington Steel-Gruppe bekräftigt. Anlass ist eine von Worthington am 10. März angekündigte Senkung der Mindestannahmeschwelle von 65 auf 57,5 Prozent der ausgegebenen Aktien zum Fristende; gleichzeitig wurde die Annahmefrist bis zum 26. März 2026 verlängert. In einer ergänzenden gemeinsamen, begründeten Stellungnahme heißt es, die Anpassung erhöhe die Wahrscheinlichkeit eines erfolgreichen Vollzugs des Angebots. Klöckner mahnt Aktionäre dennoch zur unabhängigen Entscheidung und verweist auf die Angebotsunterlage und die üblichen Risiken zukunftsgerichteter Aussagen.

JPMorgan reduzierte seinen ausgewiesenen Gesamtanteil leicht auf 5,57 Prozent (4,91 Prozent Stimmrechte plus 0,66 Prozent instrumentell). Die Meldung weist vor allem zugerechnete Stimmrechte auf – häufig Folge konzerninterner Allokationen innerhalb der Investmentbank-Tochter J.P. Morgan Securities plc. Bei DWS kam es zu einem auffälligen Rückgang: Nach eigenen Angaben ist der Stimmrechtsanteil auf nur noch 0,01 Prozent gesunken, die instrumentellen Ansprüche betragen 0,12 Prozent. DWS erklärt die Veränderung mit der Rückgabe von Eigenkapitalsicherheiten („equity collateral returned“), also der Übertragung des Eigentums zurück an den ursprünglichen Inhaber; dies spricht für eine Deleveraging-Maßnahme oder die Beendigung besicherter Positionen.

Für das Übernahmeverfahren sind diese Bewegungen relevant: Die Senkung der Annahmeschwelle verringert die Hürde für einen erfolgreichen Abschluss, doch verbleibt Unsicherheit, wie viele wirtschaftlich interessierte Investoren endgültig zustimmen. Instrumentelle Positionen wie Swaps, Rückforderungsansprüche und Leihgeschäfte können kurzfristig die rechnerischen Stimmrechte verschieben, sind aber nicht zwangsläufig mit einem wirtschaftlichen Interesse an der Übernahme gleichzusetzen.

Investoren und Marktteilnehmer sollten die weitere Entwicklung aufmerksam verfolgen: Insbesondere neue Stimmrechtsmitteilungen, Veränderungen bei der Mittelherabsetzung oder zusätzliche Statements der Bieterseite könnten die Dynamik in den verbleibenden Tagen bis zum Ablauf der Frist maßgeblich bestimmen.

Die Kloeckner Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,34 % und einem Kurs von 11,92EUR auf Tradegate (13. März 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.