Goldman Sachs erhöht NORMA‑Anteil auf 12% — Direkte Stimmen über 3%

Kernaussage: Nach der Meldung vom 6. März betrug Goldmans Gesamtanhalt an NORMA 10,55% der Stimmrechte (bei einer Gesamtzahl der Stimmrechte von 31.862.400). Zum 9. März stieg der Anteil auf 12,02%. Damit erhöhte sich der gemeldete Gesamtanteil binnen drei Tagen um 1,47 Prozentpunkte. Auffällig ist, dass der Zuwachs vor allem auf gestiegene direkte Stimmrechte zurückzuführen ist: Direkt zugerechnete Stimmrechte erhöhten sich von 1,80% auf 3,65% (absolute Anteile: 572.414 → 1.161.605). Parallel gingen instrumentelle Positionen leicht zurück (von 8,76% auf 8,37%).

Die Investmentbank The Goldman Sachs Group, Inc. hat innerhalb weniger Tage ihre meldepflichtigen Stimmrechtspositionen an der NORMA Group SE offengelegt und damit ein leicht erhöhtes Gesamtengagement sichtbar gemacht. Zwei Stimmrechtsmitteilungen, veröffentlicht am 13. März 2026, dokumentieren Schwellenberührungen zum 6. und 9. März 2026.

Struktur der Positionen: Überwältigender Teil des Engagements liegt in derivativen Rechten und vertraglichen Nutzungsrechten. In der Meldung vom 6. März bestanden sogenannte „Right To Recall“-Rechte über 1.983.273 Aktien (6,22%) und „Right Of Use“-Positionen über 552.382 Aktien (1,73%), sowie per Swap bzw. Call Warrant abgesicherte wirtschaftliche Positionen (insgesamt rund 253.914 Stück bzw. 0,80%). Am 9. März verschob sich die Struktur: „Right To Recall“-Positionen wuchsen auf 2.090.516 Stück (6,56%), „Right Of Use“-Rechte sanken jedoch auf 326.585 (1,02%); die Swap- und Warrant-Exponierung blieb mit zusammen rund 249.946 Stück (0,78%) stabil.

Konzernstruktur und Verantwortlichkeit: Als meldende juristische Person wird The Goldman Sachs Group, Inc. mit Sitz in Wilmington, DE (USA) genannt. In den Mitteilungen ist eine lange Kette von Goldman-Sachs-Töchtern aufgeführt; Goldman Sachs International wird in einer Mitteilung mit einem relevanten Anteil (je nach Meldung 5,29% bzw. 7,45% bei Instrumentenangaben) genannt. Goldman Sachs betont, weder beherrscht zu werden noch selbst beherrschende Unternehmen zu sein, die Stimmrechte der NORMA Group halten.

Bedeutung: Für Investoren und die Unternehmensführung von NORMA ist besonders die hohe Derivatequote relevant: Wirtschaftliche Einflussnahme erfolgt überwiegend über instrumentelle Rechte, nicht ausschließlich über unmittelbaren Aktienbesitz. Die Überschreitung der 3%-Schwelle bei zugerechneten Stimmrechten am 9. März löste die erweiterte Offenlegungspflicht aus und schafft Transparenz über die Zusammensetzung des Engagements.

Die NORMA Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,61 % und einem Kurs von 14,68EUR auf Tradegate (13. März 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.