Irans Krieg und Ölpreis-Schock: Bundesanleihen auf 2023‑Hoch

Auslöser der Nervosität sind steigende Rohölpreise: Trotz der Freigabe strategischer Reserven durch die Internationale Energieagentur blieb eine nachhaltige Entspannung aus. Marktteilnehmer fokussieren sich vor allem auf die praktisch geschlossene Straße von Hormus, nachdem iranische Angriffe sowie Vergeltungsmaßnahmen der USA und Israels die Versorgungslage verschärft haben. Die iranische Führung bleibt laut Berichten in der Lage, die globale Ölversorgung weiter zu stören; zugleich hat die US-Regierung eine befristete Ausnahme von Sanktionen zugelassen, die den zeitweisen Kauf bereits verladenen russischen Öls bis zum 11. April ermöglicht.

Die Kurse deutscher Bundesanleihen gerieten zum Wochenausklang unter Druck, getrieben von anhaltenden Unsicherheiten am Ölmarkt infolge des Kriegs im Iran und den daraus resultierenden Lieferrisiken. Der richtungweisende Euro-Bund-Future pendelte in der Berichtsperiode zwischen etwa 125,77 und 126,42 Punkten; die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe bewegte sich demgegenüber in einer Spanne um 2,92 bis 2,98 Prozent und erreichte damit zeitweise den höchsten Stand seit 2023.

Analysten warnen vor makroökonomischen Folgen: Emmanuel Cau von Barclays sieht mit wachsender Dauer der Blockade ein zunehmendes Risiko für eine Stagflation – also stagnierendes Wachstum bei steigender Inflation. Diese Perspektive rückt die Geldpolitik in den Fokus. Aussagen von EZB-Vertretern haben an den Märkten die Erwartung verstärkt, dass die Europäische Zentralbank angesichts hoher Energiepreise und damit einhergehender Inflationsgefahren die Leitzinsen in diesem Jahr anheben könnte. Entsprechend stehen die anstehenden Zinsentscheide großer Notenbanken im Zentrum der Aufmerksamkeit.

Handelsdaten blieben weitgehend unspektakulär; marktbewegende Konjunkturzahlen aus der Eurozone fehlten größtenteils. In den USA lenkten Arbeitsmarktdaten und politische Signale die Aufmerksamkeit zusätzlich auf die Frage des weiteren Zinsverlaufs. Insgesamt dominieren geopolitische Risiken die kurzfristige Risikobewertung: Die Kombination aus höheren Energiepreisen und anhaltender Konfliktdynamik erhöht die Volatilität an den Rentenmärkten und zwingt Anleger, ihr Durations- und Inflationsrisiko neu zu bewerten. Kurzfristig dürfte die Nervosität an den Anleihemärkten anhalten, bis sich die Lage in der Golfregion oder die geldpolitische Antwort der Zentralbanken klärt.

Rechnungen der Finanzbranche zufolge könnten anhaltend höhere Renditen die Finanzierungskosten des Staates und der Unternehmen spürbar verteuern, was insbesondere zinssensible Sektoren wie Immobilien und Versorger belastet. Für Anleger bedeutet das ein schwieriges Umfeld: Defensive Staatsanleihen bieten kurzfristig höhere Erträge, sind aber zugleich anfällig für weitere Zinsanstiege; inflationsindexierte Papiere und Rohstoffexposure gelten als natürliche Absicherung. Strategisch dürften Investoren Positionen in Laufzeitenstaffelungen und Liquiditätsreserven ausbauen, bis sich die geopolitische Lage stabilisiert oder die EZB klare Signale für eine geldpolitische Normalisierung liefert. In Summe wächst damit der Druck auf Politik und Notenbanken, rasch glaubwürdige Antworten auf die Energiekrise zu liefern müssen.

BUND Future wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,12 % und einem Kurs von 125,7EUR auf L&S Exchange (13. März 2026, 23:00 Uhr) gehandelt.